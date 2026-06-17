Sénégal: Ibrahim Mbaye devient le plus jeune buteur africain de l'histoire du Mondial et détrône Wagué

Le jeune ailier sénégalais, auteur de la réduction du score du Sénégal face à la France, mardi soir, lors du match comptant pour la première journée du groupe I de la Coupe du monde 2026, est devenu le plus jeune buteur africain de l'histoire de la compétition.

Le Sénégal s'est incliné face à la France sur le score de 3 buts à 1.

Mbaye détrône ainsi son compatriote Moussa Wagué, qui détenait ce record depuis l'édition 2018 en Russie.

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Face au Japon (2-2), lors de la phase de poules, Wagué avait inscrit le deuxième but du Sénégal à la 71e minute. Il était alors âgé de 19 ans et 8 mois.

Entré en jeu à la 75e minute, contre la France, Mbaye a d'abord passé en revue la défense adverse avant de réduire le score d'un magnifique tir.

Le jeune joueur sociétaire du Paris Saint-Germain (PSG) a éliminé Hernandez avant de décocher une frappe puissante qui a trompé Maignan.

Auteur de son quatrième but en sélection nationale, qu'il a rejoint le 15 novembre dernier, il devient ainsi le plus jeune buteur africain de l'histoire de la Coupe du monde.

Champion d'Afrique 2025 avec le Sénégal, Ibrahim Mbaye était déjà entré dans l'histoire en devenant, à 17 ans, 11 mois et 10 jours, le plus jeune buteur de la Coupe d'Afrique des nations.

Arrivé au PSG en 2018 à l'âge de 10 ans, il fait ses débuts en Ligue 1 le 16 août 2024 face au Havre AC, à seulement 16 ans, devenant ainsi le plus jeune joueur à disputer un match officiel avec le club parisien. Quelques mois plus tard, il remporte le "Titi d'Or 2024", récompensant le meilleur jeune issu du centre de formation.

En 2025, il signe son premier contrat professionnel, courant jusqu'en 2027. Il inscrit ensuite son premier but avec l'équipe première lors d'une victoire 6-1 contre l'AS Saint-Étienne, devenant l'un des plus jeunes buteurs de l'histoire du PSG.

Le joueur de 18 ans, qui a bénéficié d'un temps de jeu limité cette saison, a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives. Il est champion d'Europe et de France avec le PSG pour la deuxième année consécutive.

Le plus jeune buteur de toute l'histoire de la Coupe du monde demeure toutefois le Brésilien Pelé, qui avait marqué pour la Selecção lors du Mondial de 1958 en Suède, à l'âge de 17 ans et 239 jours.