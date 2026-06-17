Afrique: Violences xénophobes - Le gouvernement lance le rapatriement des ressortissants congolais

Face à la recrudescence des violences xénophobes en Afrique du Sud, le gouvernement congolais a décidé d'organiser trois vols de rapatriement volontaire entre le 22 et le 24 juin prochains. Cette opération vise à garantir le retour sécurisé et digne des ressortissants congolais souhaitant regagner Brazzaville.

Dans un communiqué diffusé le 16 juin à Pretoria, l'ambassade de la République du Congo en Afrique du Sud a annoncé l'organisation de vols de rapatriement volontaire pour les Congolais vivant sur le territoire Sud-africain. Cette initiative fait suite à une situation de vulnérabilité croissante des ressortissants congolais, exacerbée par des actes de violences xénophobes. Les vols, programmés pour les 22, 23 et 24 juin, relieront l'aéroport de Brazzaville à ceux de Cape Town et Johannesburg.

Les autorités consulaires invitent tous les ressortissants congolais désireux de participer à ce rapatriement à valider rapidement leurs informations de voyage via des liens d'enregistrement disponibles sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, où ils pourront trouver la page "Embassy of the Republic Congo in the Republic of South Africa". Les inscriptions pour ces vols se feront selon l'ordre d'enregistrement et des critères de priorité définis, dans un souci d'organisation et de sécurité.

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Dans ce contexte d'urgence, l'ambassade appelle l'ensemble de la communauté congolaise au calme et l'exhorte à faire preuve de solidarité tout en respectant les lois ainsi que les consignes de sécurité en vigueur. Pour toute question ou assistance urgente liée au rapatriement, la cellule de crise de la chancellerie est joignable aux contacts habituels (0640145900 ou pretoria@embassyofcongo.co.za), appelant au calme l'ensemble de la communauté congolaise,