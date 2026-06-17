Nigeria: Abdulsalami Abubakar, l'homme qui a fait du devoir, de la paix et du dialogue une mission de vie

La Villa présidentielle d'Aso Rock, à Abuja, a vécu, samedi 13 juin 2026, l'un de ces moments rares où une nation célèbre non seulement un homme, mais également une époque, une vision et un héritage. À 84 ans, le Général Abdulsalami Abubakar, ancien Président de la République fédérale du Nigéria (1998-1999), a reçu un hommage retentissant età la mesure de son parcours exceptionnel de serviteur de l'État, de médiateur infatigable et d'artisan de paix. Confidentiel Afrique était au rendez-vous haut en couleurs.

La cérémonie a réuni un impressionnant parterre de personnalités africaines et internationales.

Abuja rend hommage à une conscience africaine

Autour de lui se sont retrouvés les anciens présidents nigérians Olusegun Obasanjo, Goodluck Jonathan, Yakubu Gowon et Ibrahim Babangida. Le Président Bola Ahmed Tinubu s'est fait représenter par le Vice-président Kashim Shettima. Le Président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a tenu à effectuer le déplacement, tout comme l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat et respectivement les diplomates chevronnés ghanéen et nigérien Mohamed Ibn Chambas et Maman Sambo Sidikou.

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Les interventions en visioconférence de Thabo Mbeki et d'Amina Mohammed ont particulièrement retenu l'attention des 2000 convives. Les deux ont décrit Abdulsalami Abubakar comme «une bibliothèque vivante de l'Afrique », un homme dont la sagesse continue d'éclairer les chemins souvent complexes de la paix, de la réconciliation et de la gouvernance démocratique.

Le déplacement à Abuja du Premier ministre nigérien, Mahamane Lamine Zeine à la tête d'une importante délégation a constitué à la fois un moment historique et révélateur. Du reste comme attendu par les deux peuples liés par l'histoire et les enjeux géostratégiques de l'heure. Son intervention, en langue haoussa, portant sur l'ancien président nigérian Abdulsalami Abubakar et la force des liens uniques qui unissent les peuples du Nigeria et du Niger a été fortement applaudi par l'assistance.

Comme quoi, le message du Premier ministre Mahamane Lemine ZEIN, a reçu un écho favorable auprès des populations qui s'inscrivent dans la perspective d'une réconciliation rapide, suite au différend issu du changement qui a vu la chute du Président Bazoum Mohamed et la rupture de Niamey, Ouaga et Bamako avec l'organisation sous- régionale Cedeao.

Un héritage écrit autant que vécu

L'hommage fut également l'occasion de présenter plusieurs ouvrages consacrés à sa pensée et à son parcours, parmi lesquels L'Appel du devoir, Le Patriote nigérian et La Médiation de paix en Afrique. Ces oeuvres, qui témoignent d'une vie consacrée au service public, ont suscité un important élan de générosité. Des philanthropes, des institutions publiques, des banques, des compagnies d'assurances et de nombreux chefs d'entreprise ont annoncé des contributions financières et des engagements destinés à soutenir la diffusion de cet héritage intellectuel auprès des nouvelles générations.

À travers ses écrits, Abdulsalami Abubakar défend une conviction constante: le pouvoir n'est pas une fin en soi mais un devoir envers la nation. Le patriotisme, chez lui, n'est jamais synonyme d'exclusion ; il est une responsabilité morale qui oblige au dialogue, à la modération et au respect des différences.

Son oeuvre rappelle également que la paix durable ne peut être imposée par la force seule. Elle se construit par l'écoute, la confiance et la recherche patiente du compromis. Cette philosophie a guidé son engagement dans de nombreuses médiations africaines, où il a souvent privilégié la discrétion à la recherche des projecteurs.

Le président du retour démocratique

Dans l'histoire contemporaine du Nigéria, Abdulsalami Abubakar occupe une place singulière. Arrivé au pouvoir dans une période délicate, il aura marqué son bref mandat par une décision devenue exemplaire : organiser la transition démocratique et remettre volontairement le pouvoir à un président élu.

Dans un continent où l'histoire politique a parfois été marquée par les prolongations de mandat et les crises de succession, ce choix demeure l'un des actes les plus importants de sa carrière. Il a démontré qu'un dirigeant peut entrer dans l'histoire non par la durée de son pouvoir, mais par la noblesse de son renoncement.

Son action a permis au Nigéria de renouer avec l'ordre constitutionnel et d'ouvrir une nouvelle séquence démocratique dont les effets se font encore sentir aujourd'hui.

Le sage des médiations africaines

Après la présidence, Abdulsalami Abubakar aurait pu choisir le retrait. Il a préféré le service. Du Libéria au Soudan, du Kenya à la Sierra Leone, des Grands Lacs à l'Afrique de l'Ouest, il s'est imposé comme l'une des voix les plus respectées de la diplomatie préventive africaine. Son nom est devenu synonyme de crédibilité, de neutralité et d'intégrité.

Pour de nombreux dirigeants africains, il représente cette génération de sages capables de parler à tous les camps sans perdre leur indépendance. Sa méthode repose sur une idée simple : aucun conflit n'est insoluble lorsque les protagonistes acceptent de reconnaître une part d'humanité chez leur adversaire. Cette approche explique pourquoi tant d'institutions continentales et internationales continuent de solliciter ses conseils.

L'un des moments les plus marquants de la cérémonie fut sans doute l'intervention de son épouse. Avec émotion, elle a évoqué l'homme derrière l'uniforme, le dirigeant derrière la fonction, le père de famille derrière le médiateur international. Elle a rappelé les sacrifices, les longues absences imposées par les missions de paix et l'attachement profond de son époux aux valeurs de simplicité, de discipline et d'humilité. Son témoignage a offert une dimension humaine à un parcours déjà exceptionnel. Il a rappelé qu'avant d'être un personnage d'État, Abdulsalami Abubakar demeure un homme dont la vie a été guidée par le sens du devoir.

Une encyclopédie au service de l'Afrique

Les mots prononcés par Thabo Mbeki et Amina Mohammed résument sans doute le mieux l'impression laissée par cette cérémonie : Abdulsalami Abubakar est devenu une institution à lui seul. Son héritage dépasse les frontières du Nigéria. Il appartient désormais au patrimoine politique et diplomatique africain. Dans un monde marqué par les fractures, les rivalités et les incertitudes, son parcours rappelle que la sagesse demeure une force politique majeure.

À 84 ans, le Général Abdulsalami Abubakar continue d'incarner une certaine idée du leadership : celle d'un pouvoir exercé avec retenue, d'un patriotisme fondé sur le service et d'une diplomatie guidée par la recherche permanente de la paix.

Les nations produisent parfois des dirigeants. Plus rarement, elles donnent naissance à des références. Abdulsalami Abubakar appartient incontestablement à cette seconde catégorie.

Et si l'Afrique lui rend aujourd'hui hommage, c'est parce qu'elle reconnaît en lui l'un de ses plus précieux bâtisseurs de paix, un homme dont la vie entière fut, selon ses propres convictions, un appel permanent au devoir.