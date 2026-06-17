Afrique: Francophonie économique - À Abidjan, un tournant stratégique s'amorce

La Francophonie ambitionne aujourd'hui de dépasser son rôle traditionnel d'espace d'échanges culturels pour devenir un véritable moteur économique.

Lors de la cérémonie solennelle d'ouverture de l'Assemblée Générale de l'Association Internationale des Régions Francophones (Airf), le mardi 16 juin 2026, à Abidjan couplée aux Rencontres Économiques Africaines, les intervenants ont unanimement souligné cette volonté de bâtir un espace de coopération économique dynamique fondé sur la solidarité et porteur d'espoir.

Organisée à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères, selon la publication du ministère de la culture et de la francophonie, cette rencontre de haut niveau s'est tenue sous la présidence de Robert Beugré Mambé, Premier Ministre et Chef du Gouvernement.

Une forte mobilisation des acteurs institutionnels et économiques

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'événement a enregistré la participation de plusieurs personnalités de premier plan, parmi lesquelles Louise Mushikiwabo, Secrétaire Générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie (Oif), Laurent Wauquiez, Président de l'Airf, ainsi que Mme Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie.

À leurs côtés, de nombreux membres du Gouvernement, des Présidents d'institutions de la République, des délégués issus de l'espace francophone, ainsi qu'un grand nombre d'entrepreneurs et d'opérateurs économiques ont pris part aux travaux.

Deux jours de réflexion sur les leviers économiques

Au cours des deux jours de rencontres, les décideurs francophones se pencheront sur les mécanismes et les leviers à activer pour renforcer une Francophonie économique à la fois dynamique, inclusive et résolument orientée vers la croissance durable.

Ces échanges visent à définir des stratégies concrètes pour faire des collectivités territoriales des acteurs clés du développement économique dans l'espace francophone.