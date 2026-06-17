Cote d'Ivoire: Protection sociale - La 6e édition de la Ronde du Social met le cap sur l'Indénié-Djuablin

Le ministère de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle poursuit sa stratégie de rapprochement des services sociaux des populations.

À l'approche de la 6e édition de la Ronde du Social, prévue du 22 au 30 juin 2026 dans la région de l'Indénié-Djuablin, Monsieur Aubin G. Tapé, Directeur de Cabinet du ministre, a présenté les grandes articulations de cette initiative lors de son passage à l'émission « Tout Savoir Sur », diffusée ce mardi 16 juin 2026 sur les plateformes gouvernementales.

Au cours de cet échange, le Directeur de Cabinet a rappelé que la Ronde du Social constitue l'un des principaux instruments du ministère pour renforcer l'accès des populations aux dispositifs de protection sociale.

Cette caravane sociale vise à rapprocher l'administration des citoyens, notamment dans les zones où les besoins en information, en accompagnement et en accès aux services sociaux demeurent importants.

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Pour cette sixième édition, les villes d'Abengourou et d'Agnibilékro accueilleront les différentes activités prévues.

Le choix de la région de l'Indénié-Djuablin traduit la volonté des autorités de renforcer davantage l'inclusion sociale et d'améliorer la couverture des populations en matière de protection sociale.

Durant neuf jours, plusieurs structures publiques seront mobilisées afin d'informer, de sensibiliser et d'accompagner les populations. Il s'agit notamment de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM), de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) et de la Caisse Générale de Retraite des Agents de l'État (CGRAE).

Les populations auront ainsi l'opportunité de bénéficier de nombreux services regroupés au sein des « Villages Protection Sociale ». Parmi les prestations proposées figurent l'enrôlement à la Couverture Maladie Universelle (CMU), l'adhésion au Régime Social des Travailleurs Indépendants (RSTI), ainsi que des informations relatives aux droits à la retraite et aux mécanismes de retraite complémentaire.

Des séances d'orientation et de conseils personnalisés seront également organisées afin de mieux faire connaître les différents dispositifs de protection sociale mis en place par l'État.

Au-delà des questions de couverture sociale, cette édition mettra également un accent particulier sur la formation professionnelle et l'employabilité.

Selon Monsieur Aubin G. TAPÉ, l'AGEFOP et le Fonds de Développement de la Formation Professionnelle (FDFP) présenteront aux jeunes, aux femmes, aux artisans ainsi qu'aux acteurs du secteur agricole les nombreuses opportunités de formation, de perfectionnement et de renforcement des compétences disponibles.

À travers cette initiative, le gouvernement entend promouvoir une protection sociale plus inclusive et favoriser l'autonomisation des populations.

En conclusion, le Directeur de Cabinet a invité les habitants de l'Indénié-Djuablin à se mobiliser massivement afin de tirer pleinement profit des services et opportunités qui leur seront offerts durant cette 6e édition de la Ronde du Social, placée sous le signe de la proximité, de l'inclusion et du développement humain.