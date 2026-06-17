Sénégal: Mondial 2026 - Mbappé entre dans la légende et propulse les Bleus vers un départ idéal

L'équipe de France a parfaitement entamé sa Coupe du monde 2026 en dominant le Sénégal (3-1), mardi au MetLife Stadium. Longtemps malmenés par des Lions de la Teranga entreprenants, les Bleus ont finalement fait parler leur expérience grâce à un Kylian Mbappé exceptionnel, auteur d'un doublé historique qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire de la sélection française.

Un Sénégal conquérant met les Bleus en difficulté

La première période a été largement à l'avantage du Sénégal. Bien organisés, agressifs dans le pressing et très inspirés dans les transitions offensives, les hommes de Pape Thiaw ont privé les Français de leur maîtrise habituelle. Les Tricolores ont multiplié les approximations techniques et peiné à construire leur jeu.

Les Lions de la Teranga se sont procuré les meilleures occasions. Nicolas Jackson a trouvé le poteau sur une frappe puissante, tandis qu'Ismaïla Sarr a manqué de peu l'ouverture du score avant la pause. En face, Dayot Upamecano a dû s'employer à plusieurs reprises pour préserver les siens. À la mi-temps, le score de 0-0 faisait presque figure de soulagement pour les Bleus.

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Le réveil français après la pause

Au retour des vestiaires, le visage de l'équipe de Didier Deschamps a radicalement changé. Plus agressifs dans la récupération, plus fluides dans leurs enchaînements et plus efficaces dans les derniers mètres, les Français ont progressivement pris l'ascendant.

Les entrées et les initiatives offensives de Michael Olise, Désiré Doué et Bradley Barcola ont apporté davantage de percussion, obligeant la défense sénégalaise à reculer.

Mbappé égale puis dépasse Giroud

La délivrance est intervenue à la 66e minute. Servi dans la profondeur par Michael Olise, Kylian Mbappé a conclu d'une frappe clinique pour inscrire son 57e but en équipe de France. Une réalisation qui lui permettait d'égaler Olivier Giroud au sommet du classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus.

Libérée, la France a accentué sa domination. À la 82e minute, Bradley Barcola a fait le break en remportant son face-à-face avec Édouard Mendy grâce à un subtil ballon piqué, après une passe parfaitement dosée d'Adrien Rabiot.

Une fin de match spectaculaire

Alors que la rencontre semblait pliée, le Sénégal a réduit le score dans le temps additionnel grâce à Mbaye, auteur d'une superbe frappe après un slalom dans la défense française.

Mais Kylian Mbappé avait encore un exploit en réserve. Quelques instants plus tard, le capitaine des Bleus a décoché une frappe magistrale de plus de vingt-cinq mètres qui a terminé dans la lucarne d'Édouard Mendy. Un but exceptionnel qui scellait définitivement la victoire française (3-1) tout en offrant à l'attaquant du Real Madrid son 58e but sous le maillot tricolore.

Une victoire rassurante avant la suite du tournoi

Au-delà du succès, cette rencontre restera gravée dans l'histoire du football français. À seulement 27 ans, Kylian Mbappé devient officiellement le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, confirmant une fois de plus son statut de leader des Bleus.

Si cette victoire permet à la France de prendre les commandes de son groupe, elle rappelle également que certains réglages restent nécessaires après une première période compliquée. Didier Deschamps devra notamment corriger les difficultés observées dans l'entrejeu avant le prochain rendez-vous face à l'Irak.

Le Sénégal, malgré cette défaite, peut nourrir des regrets au regard de sa prestation. Les Lions de la Teranga ont démontré qu'ils possèdent les armes pour rivaliser avec les meilleures sélections et devront rapidement se relancer afin de conserver leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale.