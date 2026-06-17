Congo-Kinshasa: Des hommes armés multiplient des attaques à Rutshuru

Plusieurs cas d'incursion d'hommes armés sont signalés au cours de ces trois derniers jours dans certains villages du territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), ont rapporté lundi 15 juin des sources locales.

Une dizaine de ménages ont été cambriolés, une jeune femme a été blessée par balle et cinq personnes ont été prises en otage par des présumés combattants FDLR encore actifs dans cette partie du territoire de Rutshuru sous occupation de la rébellion de l'AFC-M23.

Selon les mêmes sources, ces attaques ont eu lieu dans quatres villages autour de Kibirizi dans le territoire de Rutshuru entre les nuits de samedi à lundi. Il s'agit notamment de :

Kabanda,

Kinyatsi,

le quartier Rutshuru situé dans la périphérie de Kibirizi, en groupement Mutanda

la localité de Bugina, dans le groupement Bambo

Des jeunes se mobilisent

Pour faire face à cette situation, le population a mis en place depuis lundi 15 juin, des mécanismes communautaires de vigilance. Ils se sont mobilisés en petits groupes pour faire des patrouilles. Les ménages quant à eux, utilisent des ustensils de cuisine pour donner l'alerte en cas de mouvement suspect pendant la nuit.