Congo-Kinshasa: Examen d'État 2025-2026 - Plus de 3 000 candidats autodidactes attendus à Boga sur fond d'Ebola

Plus de 3 000 candidats autodidactes sont attendus à Boga pour la session 2025-2026 de l'Examen d'État, prévue à partir de lundi 22 juin. Ils proviennent notamment de Bunia, de Mongwalu (Ituri) et d'autres localités touchées par l'épidémie d'Ebola, où des cas suspects ont été signalés. Face à cet important mouvement de candidats, les autorités locales s'inquiètent de l'insuffisance des mesures de prévention contre la maladie.

Chaque année, le centre de passation de l'Examen d'État de Boga accueille de nombreux candidats autodidactes venant de différentes localités de l'Ituri. Cette année, près de 3 200 finalistes y sont attendus. Plusieurs d'entre eux ont déjà commencé à arriver, notamment en provenance de Bunia, de Mongwalu et d'autres zones affectées par l'épidémie d'Ebola. Mais sur place, les mesures de prévention restent limitées, alertent certaines autorités locales.

Le préfet de l'Institut de Boga s'en inquiète :

« 3495 candidats vont présenter l'Examen d'État ici à Boga. Ils viennent de coins où il y a Ebola. Il n'y a pas de dispositifs jusqu'à présent. Nous prions qu'on puisse nous appuyer à cet effet. »

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Pour sa part, le directeur provincial de l'Éducation, province éducationnelle Ituri 1, Yvon Mouke, indique que certaines dispositions sont déjà prises, notamment la limitation à 25 élèves par salle de classe. Il ajoute que des dispositifs de lavage des mains ont été remis aux responsables des centres de passation :

« Nous avons demandé qu'une salle de participation n'ait pas au-delà de 25 candidats. Nous avons distribué à tous les centres de participation des dispositifs de lavage des mains. Les écoles doivent également s'organiser avec le comité des parents pour voir comment on peut ajouter. »

Par ailleurs, les casques bleus de la MONUSCO déployés à Tchabi ont apporté un appui en mettant à disposition des centres d'examen des dispositifs de lavage des mains ainsi que des thermomètres pour le contrôle de la température des candidats.