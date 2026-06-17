Nigeria: Les stablecoins s'imposent comme un canal transfrontalier en pleine expansion au pays

Les stablecoins sont en train de devenir un canal de paiement transfrontalier majeur au Nigeria, les ménages et les petites entreprises utilisant des jetons numériques indexés sur le dollar pour transférer de l'argent plus rapidement et à moindre coût.

Selon le FMI, le Nigeria a enregistré environ 59 milliards de dollars d'entrées de crypto-actifs entre juillet 2023 et juin 2024. Le pays s'est classé deuxième au niveau mondial dans l'indice mondial d'adoption des cryptomonnaies 2024 de Chainalysis, et sixième en 2025. En Afrique subsaharienne, le Nigeria a représenté environ 60 % des entrées de stablecoins depuis 2019.

Les stablecoins sont utilisés pour les transferts de fonds, les paiements aux fournisseurs et la liquidité en dollars. Leur attrait s'est accru car les utilisateurs peuvent recevoir ou envoyer des fonds via des smartphones et des portefeuilles numériques en quelques minutes. Le FMI a indiqué que les coûts des transferts de fonds vers l'Afrique subsaharienne restent d'environ 9 % pour un transfert de 200 dollars, contre une moyenne mondiale de 6 %.

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La situation intérieure a également favorisé leur adoption. La dépréciation du naira, une inflation élevée et un accès limité aux devises étrangères en 2023 et 2024 ont accru la demande d'actifs indexés sur le dollar. Après que la Banque centrale du Nigeria a interdit aux banques de fournir des services aux plateformes d'échange de cryptomonnaies en 2021, une part croissante de l'activité s'est orientée vers les canaux de pair-à-par.

Le FMI a déclaré que les stablecoins peuvent soutenir le commerce, les transferts de fonds et l'inclusion financière, mais qu'ils comportent également des risques pour la politique monétaire et l'intégrité financière. Le Fonds a estimé que le Nigeria devrait renforcer la surveillance, améliorer les données relatives aux conversions entre le naira et les stablecoins et moderniser l'infrastructure de paiement plutôt que de tenter de restreindre l'utilisation des stablecoins.

Points clés à retenir

Au Nigeria, les stablecoins doivent être considérés avant tout comme une réponse aux difficultés de paiement, et non simplement comme une tendance du monde des cryptomonnaies. Les utilisateurs s'y tournent car les virements transfrontaliers restent coûteux, les canaux bancaires peuvent être lents et l'accès aux devises étrangères est limité.

Pour les petites entreprises, les stablecoins peuvent faciliter le paiement des fournisseurs et la gestion de l'exposition au dollar. Pour les ménages, elles permettent d'effectuer des transferts de fonds plus rapidement et à moindre coût. Mais cette même croissance soulève des problèmes d'ordre politique. Si les jetons indexés sur le dollar se généralisent, ils risquent de réduire la demande de naira et d'affaiblir la portée de la politique monétaire.

Si les flux s'écartent du système bancaire, les régulateurs pourraient également perdre de la visibilité sur les risques liés au blanchiment d'argent, à la fraude et au financement illicite. La position du FMI est pragmatique : le Nigeria devrait autoriser les innovations utiles tout en comblant les lacunes qui ont rendu les stablecoins attractifs.

Cela implique de maintenir la confiance dans le naira, de clarifier les règles applicables aux émetteurs et aux prestataires de services d'actifs virtuels, de collecter des données de meilleure qualité et d'améliorer les systèmes de paiement transfrontaliers. L'objectif n'est pas de mettre un terme aux stablecoins. Il s'agit de rendre les circuits de paiement officiels suffisamment rapides, peu coûteux et fiables pour que les utilisateurs n'aient pas besoin de recourir à des canaux moins réglementés.