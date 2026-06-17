Sénégal: Coupe du monde 2026 - En manque de réalisme, le pays puni par Mbappé

Après une superbe première période, où il aurait pu mener devant l'équipe de France, le Sénégal a été puni (1-3) par son manque de réalisme et par un duo Olise-Mbappé qui a débloqué le match pour les Bleus.

Les regrets seront au rendez-vous pour le Sénégal et ses supporters après cette défaite subie face à une équipe de France implacable en seconde période. Car sur la pelouse du MetLife Stadium de New York, où se jouera la finale de cette Coupe du monde, les Lions ont eu le temps de dominer les Bleus dans des proportions qu'on n'attendait peut-être pas en première période. « C'est une équipe de très haut niveau », avait averti le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps en parlant du Sénégal.

Dans une rencontre fermée dès le début, loin du pétillant Brésil-Maroc (1-1) disputé sur cette même pelouse trois jours plus tôt, le Sénégal a montré pendant longtemps le visage d'une équipe redoutable, sûre de sa force et de ses individualités.

L'équipe de Pape Thiaw est entrée avec beaucoup de détermination et de confiance et, avec plus de réalisme dans les pieds, surtout ceux d'Ismaïla Sarr, le Sénégal serait rentré aux vestiaires en tête à l'issue de la première période.

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Zéro tir pour les Bleus

L'attaquant de Crystal Palace a en effet eu la plus belle occasion des premières 45 minutes en étant à la réception d'un centre en retrait de Mané, mais à cinq mètres du but, on se demande encore comment l'ancien joueur de Rennes a fait pour manquer le cadre (45+6). Le Sénégal venait certainement de laisser passer sa chance.

Plus tôt, Nicolas Jackson, bien lancé par El Hadji Malick Diouf, avait également trouvé le poteau droit de Mike Maignan (25e).

Le Sénégal est donc bien entré dans le match. Les Lions sont dans un bloc médian, quadrillent bien le terrain, isolent les principaux dangers offensifs Olise, Dembélé et Doué. Mbappé est toujours servi à contretemps, quand il ne manque pas son contrôle.

Les hommes de Didier Deschamps sont méconnaissables, à tel point qu'il faut se rendre à l'évidence à la mi-temps : la France n'a pas une occasion à se mettre sous la dent, aucun tir cadré. Il faudra certainement revisiter les profondeurs des données statistiques des Bleus pour retrouver trace d'une si inquiétante inefficacité.

Le réveil du duo infernal

Mais une équipe avec tant de talents offensifs ne peut être muselée éternellement, surtout avec un artiste nommé Michael Olise. Le joueur du Bayern, invisible en première période, maîtrisé sur le côté droit par El Hadji Malick Diouf, s'est réveillé au retour des vestiaires, à la faveur d'un repositionnement dans l'axe. Dans cette position, il a été un poison constant pour la défense sénégalaise. Il manque d'abord d'ouvrir le score (53e) sur un duel avec Édouard Mendy. Il sert ensuite Mbappé, qui bute de nouveau sur le gardien sénégalais (57e), avant d'offrir un nouveau caviar à Mbappé, qui ne rate pas l'offrande cette fois-ci (66e).

Le capitaine français trouve enfin le cadre et la France, revenue avec de meilleures intentions en seconde période, maîtrise les débats. Pour autant, les Sénégalais n'abdiquent pas. Nicolas Jackson croit égaliser d'une superbe volée, mais l'attaquant prêté par Chelsea au Bayern est signalé hors-jeu (68e). Le Sénégal a désormais du mal face au réveil français ; les Bleus comptent huit tirs à la 75e minute, dont cinq cadrés. Le neuvième va faire mouche avec Bradley Barcola, entré deux minutes plus tôt, qui donne le break aux Bleus en remportant son duel devant Édouard Mendy (82e).

Les Lions sont K.-O. ! Les entrées d'Ibrahima Mbaye, Habib Diarra puis de Chérif Ndiaye et Bamba Dieng apportent un peu de fraîcheur. Les hommes de Thiaw croient même être relancés par un but d'Ibrahim Mbaye que le jeune Parisien ne doit qu'à lui seul (95e).

Mais dès la remise en jeu, Olise, encore lui, sert Kylian Mbappé qui crucifie définitivement les Lions sur une superbe frappe de 25 mètres qui transperce les buts de Mendy. Français en profitait pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec son 58e but en équipe de France.

Au bout d'une soirée où ils auront longtemps regardé les Bleus droit dans les yeux, les Lions repartent bredouilles, avec des regrets, et avec sans doute l'impression d'avoir laissé filer bien plus qu'un simple premier match de poule.