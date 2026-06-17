Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 17 juin 2026

revue de presse

Sénégal : Ibrahim Mbaye devient le plus jeune buteur africain de l'histoire du Mondial et détrône Wagué

Le jeune ailier sénégalais, auteur de la réduction du score du Sénégal face à la France, mardi soir, lors du match comptant pour la première journée du groupe I de la Coupe du monde 2026, est devenu le plus jeune buteur africain de l'histoire de la compétition.

Le Sénégal s'est incliné face à la France sur le score de 3 buts à 1.

Mbaye détrône ainsi son compatriote Moussa Wagué, qui détenait ce record depuis l'édition 2018 en Russie. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

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Reconnaissance : Le Ghana accueille un sommet international pour faire avancer les réparations liées à l’esclavage

Pendant trois jours, experts, ministres et chefs d’État tenteront de définir les prochaines étapes d’un mouvement qui a récemment franchi un cap symbolique avec le vote d’une résolution des Nations unies reconnaissant l’esclavage comme le crime le plus grave contre l’humanité.

L’objectif affiché à Accra est désormais de passer des déclarations aux actes. Cette première journée est consacrée à des discussions techniques destinées à définir un langage commun et à préciser les différentes formes que pourraient prendre les réparations. Les chefs d’État doivent rejoindre les travaux jeudi et vendredi. (Source Cinews.ci)

Afrique : Un sommet, de nombreux défis

Le 52e sommet du groupe des 7 ou G7 se tient, du 15 au 17 juin 2026, à Evian en terre française. Ce rendez-vous annuel réunit les dirigeants des sept pays les plus industrialisés du monde (la France, les Etats-Unis, le Canada, le Japon, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne) autour des défis du moment.

Les discussions ont été élargies à des pays partenaires, comme le Brésil, l'Inde, le Kenya, la Corée du Sud, l'Egypte, le Qatar et les Emirats arabes unis. En dehors des enjeux autour de la relance de la croissance économique équilibrée et durable, du déploiement efficace de l'intelligence et de la promotion de la solidarité internationale, deux conflits majeurs vont alimenter les réflexions et donner certainement lieu à des résolutions. (Source Sidwaya)

Afrique du Sud : Le président Cyril Ramaphosa appelle à ne pas faire des migrants les responsables des difficultés socio-économiques

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exhorté la population à ne pas attribuer aux migrants la responsabilité des difficultés économiques et sociales du pays, notamment le chômage et la criminalité, lors d’un discours prononcé à l’occasion de la Journée de la Jeunesse.

Cette prise de position intervient dans un contexte de manifestations et de débats publics autour de l’immigration irrégulière, parfois accompagnés de tensions xénophobes.

Le chef de l’État a reconnu les défis liés aux flux migratoires tout en appelant à des politiques publiques centrées sur les causes structurelles des problèmes, alors que le chômage touche particulièrement les jeunes et qu’une partie de la population étrangère a quitté le pays à la suite d’incidents récents. (Source Africa Radio)

Électricité : Mission 300 dépasse les 50 millions de raccordements en Afrique

L’initiative « Mission 300 », menée par le Groupe de la Banque mondiale et le Groupe de la Banque africaine de développement, a franchi le seuil de 50 millions de personnes raccordées à l’électricité dans 40 pays africains, ont annoncé les deux institutions mardi.

Ce résultat marque une avancée importante vers l’objectif de fournir un accès à l’électricité à 300 millions de personnes supplémentaires sur le continent d’ici à 2030. Selon les partenaires de l’initiative, le rythme des raccordements est aujourd’hui près de deux fois supérieur à celui enregistré lors du lancement du programme en 2024. (Source Apanews)

Coupe du monde 2026 : A Kinshasa, tout un peuple se prépare au retour des Léopards après 52 ans d'absence

Entrée en lice de la République démocratique du Congo ce mercredi dans la Coupe du monde 2026. Les joueurs congolais doivent affronter à Houston aux États-Unis l’équipe du Portugal. Une belle affiche qui marque le début d’un retour dans la compétition attendu depuis 52 ans à Kinshasa. La capitale congolaise s’apprête à vivre les prochains jours aux couleurs de la sélection nationale.

Les Léopards en Coupe du monde, Pitshou n’a jamais connu cela. Comme beaucoup de ses compatriotes, il n’était pas né en 1974 lors de la dernière apparition de son pays en phase finale de la compétition. Et il sait déjà que l’émotion sera forte quand l’hymne national va retentir dans le stade de Houston ce mercredi.

Un match qu’il va regarder en terrasse avec la famille et les amis. D’autant plus, ajoute-t-il, que « les entreprises de brasseries locales ont fourni des générateurs aux bars pour que la retransmission ne soit pas coupée par une panne d’électricité. » (Source RFI)

Création de l'Alliance africaine pour les droits de l'enfant regroupant plus de 12 pays

Le président de l'association tunisienne de défense des droits de l'enfant et président de l'association voix de l'enfant en Tunisie Moez Cherif, a annoncé mardi, la création de l'alliance africaine pour les droits de l'enfant, en tant qu'initiative continentale visant à renforcer les relations de coopération entre les organisations de la société civile et les états pour promouvoir les conditions de l'enfant à travers tous les pays du continent africain.

Cherif a souligné à l'ouverture du forum de l'alliance africaine pour les droits de l'enfant à Tunis, organisé à l'occasion de la Journée de l'enfant africain qui coïncide avec le 16 juin de chaque année, que cette initiative regroupe plus de 12 pays africains et plus de 300 associations couvrant les pays du continent africain. (Source La Presse)

Maroc : Rabat se prépare à accueillir la 21e édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde

Dans les différentes scènes de Rabat et Salé, le compte à rebours est lancé pour l'accueil de la 21ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde, qui se tient du 19 au 27 juin sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Des répertoires patrimoniaux les plus authentiques aux tendances musicales les plus contemporaines, en passant par les chants populaires et les rythmes africains, la programmation des scènes des deux villes entend répondre aux attentes d'un public large et diversifié. (Source Libération)

Gabon : Le gouvernement met fin aux compensations de recettes et reprend la main sur les finances publiques

Dans une décision aux implications potentiellement majeures pour la gestion des finances publiques, le gouvernement a annoncé la suspension de toute forme de compensation des recettes au sein des administrations et établissements publics. Une mesure qui vise officiellement à renforcer la transparence et la traçabilité des ressources de l’État, mais qui soulève également des interrogations sur les pratiques qui prévalaient jusqu’ici.

Par un communiqué publié le 16 juin 2026, le ministère de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie chère, a annoncé la suspension « jusqu’à nouvel ordre » de toute forme de compensation des recettes. Désormais, toutes les recettes fiscales et non fiscales devront être reversées directement au Trésor public conformément aux dispositions légales en vigueur. (Source GabonMediaTime)

Bénin-Niger : Les experts finalisent leurs travaux sur la réouverture de la frontière

Le Bénin et le Niger franchissent une nouvelle étape dans le processus de normalisation de leurs relations. Dans un communiqué conjoint publié ce 16 juin 2026, les deux gouvernements annoncent que les experts chargés d’examiner les conditions de réouverture de la frontière ont achevé un premier cycle de travaux jugé satisfaisant. Un rapport commun est attendu dans les prochains jours.

Les discussions engagées entre le Bénin et le Niger en vue de la réouverture de leur frontière commune progressent. Dans un communiqué conjoint signé ce mardi 16 juin 2026, les autorités des deux pays indiquent que les travaux confiés au comité conjoint d’experts ont connu des avancées significatives. (Source Beninwebtv)