Congo-Kinshasa: Ebola - L'UA tente de mobiliser des fonds pour lutter contre l'épidémie

17 Juin 2026
Radio France Internationale
Par Clotilde Hazard

Signe de l'inquiétude que provoque l'épidémie d'Ebola en RDC, l'Union africaine a réuni mardi en visioconférence une dizaine de chefs d'État et de ministres du continent pour tenter de mobiliser plus de fonds pour lutter contre cette épidémie. À l'issue de la réunion, le directeur général de l'Africa CDC Jean Kaseya a précisé à RFI avoir obtenu des engagements à hauteur de 910 millions de dollars.

« Seule une réponse commune et concertée peut venir à bout de cette épidémie », a déclaré le président burundais Evariste Ndayishimiye également président de l'Union africaine. « Nous devons agir avec rapidité et unité », a-t-il ajouté, appelant les gouvernements africains à transformer leurs promesses de dons en ressources immédiates.

« L'Afrique doit également faire preuve de leadership en mobilisant au moins 100 millions de dollars auprès des gouvernements africains et du secteur privé africain, démontrant ainsi notre souveraineté, notre responsabilité et notre solidarité », a affirmé le président burundais.

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Les réponses ponctuelles aux épidémies alimentent un éternel recommencement, a de son côté déploré Mahmoud Ali Yussuf. Le président de la commission de l'UA, qui a appelé le continent à investir dans des capacités africaines.

« Mener ces combats nous-mêmes »

« Il existe sur notre continent des instituts de recherche et des laboratoires de classe mondiale : BioVac en Afrique du Sud, l'Institut Pasteur au Sénégal. Nous avons sur le continent des industries pharmaceutiques performantes. Nous avons la conviction que les big pharma ne sont pas forcément enclins à investir dans une recherche qui ne leur rapporte pas gros, il nous faut donc mener ces combats nous-mêmes », a-t-il assuré.

Le directeur d'Africa CDC, l'agence sanitaire de l'UA, a, lui, mis en garde : « Si nous n'arrêtons pas rapidement la propagation de cette épidémie, a prévenu Jean Kaseya, elle risque de devenir une des plus graves du continent ».

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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