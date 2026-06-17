Afrique de l'Ouest: Julius Maada Bio à Nouakchott pour renforcer la collaboration entre la Mauritanie et le Sierra Leone

À Nouakchott, la diplomatie ouest-africaine est à l'honneur. Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a reçu son homologue sierra-léonais Julius Maada Bio pour une visite officielle qui s'est tenue les 15 et 16 juin. Une rencontre placée sous le signe du renforcement des relations bilatérales, de la coopération économique et de la concertation sur les défis sécuritaires qui préoccupent l'Afrique de l'Ouest.

C'est une séquence diplomatique importante qui se déroule à Nouakchott. Accueilli avec les honneurs au palais présidentiel, le président sierra-léonais, Julius Maada Bio, a été reçu par son homologue mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani. Après la cérémonie officielle, les deux chefs d'État ont eu des entretiens en tête-à-tête, avant une séance de travail élargie aux membres de leurs délégations respectives.

Au coeur des échanges figurent plusieurs secteurs stratégiques, notamment le commerce, les investissements et la pêche. La Mauritanie, dont l'économie repose en grande partie sur l'exploitation de ses ressources halieutiques, et la Sierra Leone, engagée dans le développement de son économie bleue, souhaitent renforcer leur collaboration pour une gestion durable et profitable des ressources maritimes.

Stratégie diplomatique plus large

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Concernant la sécurité régionale, notamment dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, les deux dirigeants ont souligné l'importance du dialogue, de la coopération et de la solidarité entre les États.

Pour le politologue Mansour Ly, cette dynamique s'inscrit dans une stratégie diplomatique plus large. Pour l'analyste, Nouakchott développe « une diplomatie d'ouverture et de modération, pour parvenir à des relations saines et constructives avec ses partenaires africains, y compris ceux confrontés à des défis politiques ou sécuritaires. »

Au-delà des aspects diplomatiques, cette visite se veut un signal fort : celui d'une volonté commune de transformer les relations entre Nouakchott et Freetown en opportunités concrètes de développement, au bénéfice des populations des deux pays.