Cameroun: Un homme brûlé vif en public dans l'ouest du pays, le chef du village recherché

Un tragique fait divers suscite colère et indignation au Cameroun depuis quelques jours. Dans le village de Baloum, près de la ville de Dschang, dans la région de l'ouest, un jeune homme dans la vingtaine a été tué, immolé par le feu dans la cour d'une chefferie, sous les yeux de plusieurs témoins qui n'ont pas réagi. Plusieurs jours après les faits, une vidéo accablante captée pendant la commission de ces actes a été diffusée sur les réseaux sociaux. Le chef de ce village fait partie des principaux mis en cause.

La vie de Steve, un jeune artisan du village de Baloum, dans l'ouest du Cameroun, a basculé très vite. D'abord à cause d'une accusation de vols de quelques tôles. Une foule en colère s'est emparée de lui, le traînant de force jusqu'à la cour de la chefferie traditionnelle.

Les mains ligotées dans le dos, assis par terre et les pieds attachés, le jeune homme supplie et clame son innocence. « Je ne suis pas un voleur, appelez mes parents », crie t-il à la foule. En vain.

Inséré dans des pneus usés, de l'essence est ensuite ajoutée, puis une bûchette d'allumette. Steve est brulé vif.

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Les faits auraient pu s'arrêter là. Mais la violente mise à mort a cependant été filmée, puis diffusée sur les réseaux sociaux: l'onde de choc est immédiate.

Le chef de village recherché par la police

Le chef de village aurait été identifié dans la vidéo, où on peut l'entendre. « Fais ta dernière prière », dit-il à la victime suppliciée. A-t-il explicitement donné l'ordre de tuer ? Certains soutiennent que le chef de village n'était pas présent lors de la mise à mort, voire même que les faits se seraient déroulés loin de la chefferie.

La famille du jeune homme, inconsolable, a depuis déposé une plainte contre ce chef du village, toujours libre, mais en fuite et recherché par la gendarmerie.