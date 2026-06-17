Afrique de l'Ouest: Cacao - À Abidjan, Ghana et Côte d'Ivoire annoncent des mesures communes pour faire face à la crise

Ce mardi 16 juin 2026, les présidents Alassane Ouattara et John Dramani Mahama animaient, à Abidjan, un sommet de l'Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. À travers ce sommet, les deux premiers producteurs mondiaux de cacao (ils représentent 60% de la production mondiale), se serrent les coudes. Les deux chefs d'États veulent initier une réponse « coordonnée » face au contexte mondial volatile.

Le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue ghanéen John Dramani Mahama animaient ce mardi 16 juin, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un sommet de l'Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, une organisation intergouvernementale des pays producteurs de cacao.

Mardi soir, les chefs d'État ont annoncé, comme décision principale, l'harmonisation des prix du cacao entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, ainsi que l'alignement du calendrier de la campagne de commercialisation du cacao entre les deux pays. Mais, surtout, les deux pays ont décidé l'ouverture de l'Initiative Cacao à d'autres pays du continent : le Cameroun et le Nigeria, notamment.

L'idée est de parler d'une seule voix sur les marchés internationaux et de partager les bonnes pratiques. « Nous devons agir ensemble », ont d'ailleurs déclaré les deux chefs d'État, face à un parterre d'officiels ivoiriens et Ghanéens.

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La solidarité des pays face à un contexte difficile

Alassane Ouattara, le président ivoirien a, lui, rappelé le contexte difficile : le vieillissement des plantations, le changement climatique ou encore les effets de l'orpaillage illégal. « La volatilité des prix pèse sur les revenus de nos planteurs et nos finances publiques : aucun de nos États ne peut, à lui seul, absorber de tels chocs », a souligné le président ivoirien.

Le président Ghanéen, John Dramani Mahama, a lui rappelé l'urgence de mettre en commun la recherche scientifique sur les maladies qui déciment les plantations de cacao, notamment le « swollen shoot ».