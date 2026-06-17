Gabon: Les Gabonais divisés sur le discours sur l'état de la nation de Brice Clotaire Oligui Nguema

Au Gabon, le discours du président Brice Clotaire Oligui Nguema prononcé en début de semaine devant les parlementaires sur l'état de la nation fait réagir. L'opposition dénonce un discours creux teinté d'autosatisfaction. Les partisans du pouvoir, au contraire, saluent le pragmatisme du président.

Discours trop long, confus, répétitif, maladroit, contradictoire et techniquement inachevé, a résumé l'ancien sénateur de la Transition, Michel Ongoundou Loundah dans une libre tribune. Le président du parti RÉAGIR regrette également le silence de Brice Clotaire Oligui Nguema sur la justice. « J'ai été déçu que le chef de l'État s'exprime devant le Parlement de manière solennelle, mais aucun mot sur la justice. Quand on sait que le principal opposant politique du pays est en prison pour de mauvaises raisons, ça envoie un très, très mauvais signal. »

La télévision nationale a parlé d'un discours « pragmatique » et « sincère ». Même analyse pour Steeve Davain Mouguiama, président de la ligue des jeunes de l'UDB, le parti au pouvoir. « Ce qui nous a le plus marqués, c'est qu'il n'y avait pas une tonalité politicienne, encore moins politicarde là-dedans. Il y avait un chef d'État qui s'adressait à son peuple, à coeur ouvert. Parce qu'en réalité, comme il le dit si bien : l'oeil qui voit ne ment pas. »

Dans les rues, les Gabonais ont plutôt largement commenté les annonces du président de débloquer immédiatement une enveloppe de 30 milliards pour payer les arriérés de solde dus aux fonctionnaires et une autre enveloppe de 10 milliards de FCFA pour rembourser les clients de la poste dont l'épargne était gelée à la suite de la faillite de la Banque postale il y a neuf ans.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn