Cote d'Ivoire: Mondial 2026 - Le ministre Adjé Silas Metch et Arouna Koné unissent leurs voix derrière les Éléphants

À quelques jours d'un rendez-vous décisif pour la sélection ivoirienne à la Coupe du monde 2026, le soutien aux Éléphants continue de se renforcer.

Le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, a reçu, le 16 juin 2026, l'ancien international ivoirien Arouna Koné, en présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique, Son Excellence Ibrahima Touré.

Cette rencontre a permis aux différentes personnalités d'échanger sur le parcours de la sélection nationale, notamment à l'issue de son premier match dans la compétition. Les discussions ont porté sur les enseignements à tirer de cette première sortie ainsi que sur les perspectives qui s'offrent aux hommes du sélectionneur ivoirien pour la suite du tournoi.

Le ministre Adjé Silas Metch et son hôte ont salué l'engagement et la détermination affichés par les Éléphants. Ils ont exprimé leur confiance dans la capacité de l'équipe nationale à poursuivre son aventure avec ambition, discipline et esprit de conquête, afin de hisser haut les couleurs de la Côte d'Ivoire sur la scène mondiale.

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Ancien attaquant emblématique de la sélection ivoirienne, Arouna Koné a également partagé son regard d'ancien international sur les défis auxquels sont confrontés les joueurs dans une compétition d'une telle envergure. Son expérience du haut niveau constitue un atout précieux dans l'analyse des performances des Éléphants et dans les messages d'encouragement adressés au groupe.

La présence de l'ambassadeur Ibrahima Touré a, quant à elle, illustré l'engagement de la représentation diplomatique ivoirienne aux États-Unis à accompagner la délégation nationale tout au long de cette campagne mondiale.

Cette synergie entre les autorités sportives, diplomatiques et les anciennes gloires du football ivoirien traduit une volonté commune de créer un environnement favorable à la réussite de la sélection.

La rencontre s'est achevée dans une atmosphère chaleureuse, marquée par un optimisme partagé quant aux chances de la Côte d'Ivoire de réaliser un parcours remarquable.

Les participants ont réaffirmé leur détermination à soutenir les Éléphants jusqu'au bout de la compétition et ont exprimé l'espoir de se retrouver prochainement à Toronto afin d'encourager l'équipe lors de ses prochaines échéances.

À travers cette mobilisation des acteurs institutionnels et des figures emblématiques du football national, c'est tout un pays qui affiche son unité et son ambition derrière les Éléphants, déterminés à écrire une nouvelle page de l'histoire du football ivoirien sur la scène mondiale.