Cote d'Ivoire: Concours d'entrée à l'Empt de Bingerville - Les résultats de l'admissibilité disponibles

16 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Les résultats de l'admissibilité du concours d'entrée à l'école militaire préparatoire technique (Empt) sont disponibles.

Selon le ministère d'Etat, ministère de la Défense, ces résultats sont disponibles uniquement en ligne sur le site : https://defense.ciconcours.net/.

Les candidats sont invités à consulter leur résultat à partir de leur numéro

Concours et de procéder au paiement des frais de la visite médicale en ligne et pourront à l'issue, imprimer leur convocation pour les visites médicales.

Les visites médicales selon le communiqué, se dérouleront du mercredi 17 au vendredi 19 juin 2026, à l'hôpital militaire d'Abidjan (Hama).

Par ailleurs, pour toutes autres informations, les candidats sont invités à appeler aux numéros suivants : 05 00 83 00 00 / 05 00 77 00 00 / 27 22 50 94 24.

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