Cote d'Ivoire: Centre suisse de recherches scientifiques - Le Prof Zoueu Jérémie Thouakesseh aux commandes

Le Centre suisse de recherches scientifiques en Côte d'Ivoire (Csrs), a un nouveau directeur général en la personne du Prof Zoueu Jérémie Thouakesseh.

Désigné le 28 janvier 2026, à la suite d'un appel à candidature par le Conseil d'administration, il a pris officiellement ses fonctions le mardi 16 juin 2026, au siège de l'institution, à Adiopodoumé, à l'issue d'une cérémonie de passation des charges en présence du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Il succède ainsi pour un mandat de quatre ans, au Prof Inza Koné qui était à la tête de cette institution internationale depuis juillet 2018 (premier Ivoirien et 3e Africain à occuper ce poste). Avant cette nomination, le Prof Zoueu Jérémie Thouakesseh, était vice-président de l'Université polytechnique de San Pedro, en charge de la pédagogie et enseignant-chercheur à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Il est spécialiste en physique de la lumière (photonique).

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Le directeur de la recherche et de l'innovation, le Prof Koné Tidiani, représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Prof Adama Diawara, a salué la qualité des relations scientifiques et institutionnelles entre la Côte d'Ivoire et la Suisse dont le Csrs constitue l'une des expressions les plus anciennes, les plus visibles et les plus fécondes.

Selon lui, le Csrs occupe une place particulière dans l'écosystème national de la recherche. « Par la qualité de ses travaux, son ouverture internationale, sa capacité à former des jeunes chercheurs et par son ancrage dans les grands enjeux du développement durable, il représente un partenaire stratégique pour notre pays », dit-il, félicitant le directeur général sortant, le Prof Koné Inza, pour les efforts consentis au service de cette institution.

Il a également félicité le directeur général entrant, le prof Zoueu Jérémie Thouakesseh, pour sa désignation à la tête du Csrs. « Cette responsabilité est à la fois un honneur et une exigence. Elle appelle une gouvernance ouverte, une vision claire, une attention constante aux personnels, ainsi qu'une capacité à inscrire davantage le Csrs dans les priorités nationales de recherche et d'innovation », a-t-il conseillé.

Selon lui, le ministère souhaite que le Csrs continue de jouer pleinement son rôle dans la production des connaissances, la formation à la recherche, la valorisation des résultats scientifiques et le renforcement des partenariats entre institutions ivoiriennes, suisses et internationales. « Nous encourageons la nouvelle direction générale à consolider les acquis, à renforcer le dialogue avec les universités et centres recherches nationales et à contribuer activement à la mise en oeuvre des ambitions de la Côte d'Ivoire en matière de recherches scientifiques, d'innovation et de développement durable », a exhorté le Prof Koné Tidiani.

L'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, SEM. Dominique Favre, a souligné que la coopération que la Suisse a, avec la Côte d'Ivoire, est une coopération entre scientifiques d'égal à égal en travaillant ensemble pour faire des découvertes pour le bien de toute la sous-région et de toute l'humanité.

Pour le directeur général sortant, le Prof Koné Inza, la Csrs est l'une des plus anciennes et des plus respectées des institutions de recherche en Afrique de l'Ouest. En effet, en dépit des difficultés, le Csrs a poursuivi sa progression. « Aujourd'hui, je quitte ma fonction avec la conviction de laisser une institution engagée dans une dynamique de croissance durable », dit-il

« Cher Prof Jérémie Zoueu, vous prenez aujourd'hui la tête d'une institution solide, ambitieuse et tournée vers l'avenir malgré des défis résiduels. Je suis convaincu que votre leadership et votre expérience permettront au Csrs de franchir une nouvelle étape de son développement », a déclaré le Prof Koné Inza.

Pour sa part, le directeur général entrant du Csrs, le Prof Zoueu Jérémie Thouakesseh, a exprimé sa gratitude au Conseil d'administration pour la confiance placée en sa personne. Il a ensuite rendu un hommage à son prédécesseur dont le leadership a permis de consolider la position de l'institution en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et bien au-delà. Pour lui, les défis constituent une opportunité pour renforcer le positionnement du Csrs et d'accroitre sa contribution aux politiques publiques.

« Notre ambition est claire, faire du Csrs une institution encore plus audible, capable de porter une voix scientifique forte, crédible et influente au service de la société. Une institution plus connectée, innovante et plus attractive et capable de fédérer en réseau les meilleurs laboratoires », a-t-il promis