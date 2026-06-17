Afrique: Journée de l'enfant africain - Des dizaines d'enfants découvrent le site de production d'eau potable de La Mé

La Journée de l'enfant africain (Jea) a été célébrée de façon inédite le mardi 16 juin 2026 en Côte d'Ivoire. Une cinquantaine d'enfants dont l'âge est compris entre 10 et 17 ans ont été conduits sur le site de production de l'eau potable de La Mé.

Ils y ont découvert le processus technique de potabilisation. Une action organisée conjointement par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, soutenue par l'Unicef Côte d'Ivoire.

Ceux-ci étaient composés de membres du Parlement des enfants, de Conseils communaux, pensionnaires des Orphelinats de garçons de Bingerville et de filles de Grand-Bassam, d'enfants du Centre d'écoute des enfants de la rue de Yopougon. Le groupe était également constitué d'élèves de l'École des enfants sourds et malentendants d'Abobo, de Jeunes Reporters et de U-Reporters.

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La Journée de l'Enfant africain est placée cette année 2026 sous le thème : « Garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant en Afrique ». L'Union africaine met désormais l'accent sur le secteur Eah (Eau, assainissement, hygiène) en 2026. Car, l'instance estime que la gestion durable de l'eau est le moteur de la croissance, de l'industrialisation et de la transformation sociale du continent.

Le Représentant Résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, s'est réjoui de cette initiative du gouvernement au profit des enfants. « En ouvrant les portes d'une infrastructure aussi stratégique que le site de La Mé à ces enfants, l'autorité publique réaffirme que leur voix reste au coeur des politiques publiques. Garantir l'accès universel au Wash (Ndlr: Eau, assainissement, hygiène) est une question de justice sociale », a affirmé Jean-François Basse. Le Représentant résident a surtout félicité la Côte d'Ivoire pour les actions et projets mis en oeuvre pour améliorer l'accès à l'eau potable, l'assainissement, aussi bien pour les zones rurales que pour les zones urbaines.

L'Unicef a particulièrement salué les réformes structurelles de l'Office national de l'eau potable (Onep) pour optimiser la distribution de l'eau. Ainsi que le déploiement du Projet d'amélioration des performances du secteur eau et assainissement pour renforcer la gestion des eaux usées. L'organe onusien cité aussi la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de promotion de l'Hygiène, ciblant les changements de comportements des ménages. Sans omettre, la transformation environnementale à Abidjan qui est matérialisée par de nouveaux centres de valorisation et d'enfouissement technique des déchets solides.

Les organisateurs de cette visite sur le site de La Mè ont réaffirmé à l'unisson l'engagement du gouvernement de relever le défi Eha dans les communautés et au sein des écoles pour le développement du capital humain.