Maroc des grands chantiers - Le reste appelé à suivre dans l'élan

Le Maroc a adopté une posture qui aurait semblé audacieuse il y a quinze ans : voir grand. Ports géants, lignes à grande vitesse, transition énergétique, infrastructures sportives de classe mondiale, et déjà le Mondial 2030 à l'horizon. Le pays avance, presque personne ne le conteste. Mais le citoyen, fier de ces avancées, continue de mesurer le progrès à l'aune de préoccupations plus terre à terre. Le Maroc regarde la planète ; les Marocains, eux, regardent aussi leur ticket de caisse.

Le football résume bien cette ambition. Depuis l'épopée au Qatar, le sport est devenu un outil de rayonnement diplomatique et économique : CAN 2025, Mondial 2030, nouveaux stades. Le Maroc n'est plus simplement un pays qui participe, il est devenu un acteur à part entière. Et l'économie suit la même trajectoire, entre industrie automobile, énergies renouvelables...

Pendant que les grues redessinent l'horizon urbain, le quotidien, lui, ne suspend jamais son cours : coût de la vie, embouteillages, logement, services publics. La récente baisse des prix des carburants apporte certes un peu d'oxygène, mais rappelle une règle bien connue : les prix montent comme des sprinteurs olympiques et descendent comme des sportifs du dimanche. Le consommateur observe avec une philosophie teintée de résignation.

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Jamais notre pays n'a été aussi visible sur la scène internationale. Et pourtant, jamais le citoyen n'a semblé aussi exigeant. Ce n'est pas une contradiction, mais un signe de maturité : les attentes croissent avec les succès. Jadis, l'objectif consistait à bâtir des infrastructures modernes ; aujourd'hui, les Marocains veulent que cette modernité améliore concrètement leur existence. Victime pour ainsi dire de son succès, plus il réussit, plus on lui en demande.

Le vrai défi des prochaines années ne sera pas de construire davantage, mais de mieux répartir. Le Royaume devra faire cohabiter deux temporalités: celle des grands projets, qui se déploient sur plusieurs décennies, et celle du quotidien, qui se joue chaque matin entre un trajet domicile-travail et un panier de courses. Car, si un écran géant à Times Square fait rayonner le pays, un logement accessible, une circulation apaisée et un caddie moins douloureux remplissent davantage le coeur des Marocains.

C'est peut-être là le grand chantier: Faire en sorte que la fierté nationale ne soit plus seulement un sentiment, mais aussi un confort de vie partagé.