Sénégal: Kédougou - 5991 candidats inscrits pour le CFEE 2026 (inspecteur)

Kédougou — Le région de Kédougou (sud-est) va présenter au total 5991 candidats à l'examen du Certificat de fin d'études élémentaire (CFEE) qui démarre ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national, a-t-on appris de l'inspecteur de l'académie Abdel Nasser Diallo.

Selon M. Diallo, "depuis plusieurs semaines, toutes les dispositions administratives, logistiques et sécuritaires ont été prises" pour le bon déroulement de cet examen.

Selon Abdel Nasser Diallo. Les candidats au CFEE au niveau de la région de Kédougou sont repartis sur 64 centres d'examen, a-t-il précisé, dans un entretien avec l'APS.

"Nous avons, au niveau de l'IEF de Kédougou, 33 centres pour 3176 inscrits. L'inspection de l'éducation et de la formation de Saraya compte 19 centres pour 2032 candidats inscrits alors que l'IEF de Salémata compte 12 centres pour 783 candidats", a détaillé M. Diallo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'autorité administrative a réquisitionné des véhicules de l'administration et des collectivités territoriales pour les mettre à la disposition de toutes les inspections de l'éducation et de la formation, afin de faciliter le déplacement des examinateurs, des chefs de centres et les élèves, a-t-il signalé.

"Un dispositif logistique particulier a été mis en place. Les véhicules assureront les rotations des équipes permanentes pour l'acheminement des équipes pédagogiques, notamment des correcteurs [...] dans les différents centres et des lieux de correction", a-t-il ajouté.

Il a salué la bonne organisation du CFEE au niveau de son académie avec l'implication des acteurs de l'éducation nationale de la région de Kédougou.

"Les chefs de centres, les secrétaires, les surveillants, les correcteurs et les opérateurs de saisie ont été mobilisés afin de garantir le bon déroulement des épreuves dans les centres", a insisté Abdel Nasser Diallo, avant d'inviter parents d'élèves et autorités locales à prendre les dispositions nécessaires pour mettre les enfants dans de bonnes conditions d'examen.

"Il faut que les enfants aillent tôt dans les écoles le jour de l'examen, évitent les retards et restent sur place jusqu'à la fin de l'examen. Les enseignants qui seront dans les centres doivent aussi mettre en confiance les enfants en les accompagnant psychiquement", a-t-il dit, en adressant des mots d'encouragements à tous les candidats de région du sud-est.