Addis-Abeba — Le Service de communication du gouvernement (SCG) a salué les médias et les journalistes pour leur remarquable contribution à la réussite de la couverture des 7es élections générales en Éthiopie ainsi que pour leur rôle majeur dans la diffusion du processus démocratique auprès des audiences nationales et internationales.

À l'occasion de la cérémonie de remise des distinctions, la ministre du Service de communication du gouvernement, Enatalem Melese, a affirmé que le peuple éthiopien avait ouvert une nouvelle page de l'histoire nationale en privilégiant la paix, le respect de l'ordre constitutionnel et l'État de droit.

La ministre a indiqué que la mobilisation collective des médias nationaux avait été essentielle pour favoriser une participation citoyenne informée durant l'ensemble du processus électoral.

Elle a ajouté que leurs analyses et reportages approfondis avaient fortement contribué au maintien de la stabilité du pays et au renforcement de la confiance des citoyens dans les élections.

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Selon Enatalem, l'action coordonnée des médias éthiopiens a permis de placer l'intérêt national supérieur au premier rang durant cette étape particulièrement importante pour le pays.

Elle a également mis en lumière la contribution des médias dans la lutte contre les campagnes organisées de désinformation destinées à semer le doute parmi la population et à provoquer une crise constitutionnelle.

« L'action commune des médias nationaux a fait prévaloir l'intérêt suprême du pays, tout en déjouant les tentatives visant à entraîner la nation dans un vide constitutionnel », a déclaré la ministre.

Qualifiant les médias nationaux de ressource stratégique pour le pays, Enatalem a souligné que les organes de presse éthiopiens s'imposent progressivement comme des références crédibles, participant à la préservation de la souveraineté nationale, à la promotion de la paix et à la consolidation des principes démocratiques à travers le pays.

Les responsables des médias présents lors de la cérémonie ont renouvelé l'engagement de leurs institutions à informer les citoyens et à garantir un accès étendu à une information fiable tout au long du processus électoral.

Le directeur général de l'Agence de presse éthiopienne (ENA), Seife Deribe, a souligné l'ampleur de la couverture électorale assurée par l'agence, précisant que l'ENA avait organisé 19 débats politiques dans cinq langues nationales et créé un centre de réponse aux urgences médiatiques diffusant quotidiennement plus de 1 000 reportages via ses 35 bureaux répartis dans le pays.

Seife a également indiqué que l'ENA avait mobilisé sa plateforme « Le Pouls de l'Afrique » et renforcé sa coopération avec 30 agences de presse régionales et internationales afin de combattre la désinformation et de diffuser des informations exactes et actualisées.

De son côté, le directeur général de la Société éthiopienne de radiodiffusion (EBC), Biniyam Ero, a expliqué que l'institution avait créé un bureau électoral spécialisé et organisé, pour la première fois, des débats politiques multilingues destinés à encourager la participation citoyenne et à remplir sa mission de service public audiovisuel.

Il a ajouté que la coopération étroite avec le Service de communication du gouvernement avait largement favorisé la bonne gestion et la couverture efficace du processus électoral.

Le directeur général du Réseau de radiodiffusion d'Oromia (OBN), Fiseha Belayneh, a pour sa part indiqué que le réseau avait lancé une campagne de compte à rebours de 100 jours avant le scrutin et développé le tableau de bord numérique « OBN », permettant de suivre en temps réel les circonscriptions électorales et les candidats.

Selon Fiseha, l'OBN a mobilisé d'importants moyens humains et techniques afin d'assurer la couverture des élections dans 19 langues, notamment l'arabe et l'anglais, et a diffusé plus de 200 émissions en direct à travers le pays.

Le directeur général de l'Amhara Media Corporation, Muluken Setiye, a quant à lui mis en avant la stratégie progressive de communication électorale adoptée par son institution, axée sur la sensibilisation du public à l'inscription électorale et à la participation citoyenne, malgré les défis opérationnels et sécuritaires rencontrés sur le terrain.

Il a affirmé que cette expérience démontrait le renforcement continu des capacités des médias éthiopiens, aussi bien au niveau fédéral que régional, à fournir une couverture électorale professionnelle.

L'ENA a appris que ce programme de reconnaissance mettait en évidence le rôle déterminant joué par les médias éthiopiens dans l'accès du public à l'information, la promotion de la participation citoyenne et la création d'un environnement électoral pacifique et transparent lors des 7es élections générales du pays.