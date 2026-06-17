Ethiopie: Le pays va accueillir une conférence internationale sur la cybersécurité et l'intelligence artificielle

Addis-Abeba — L'Éthiopie s'apprête à accueillir la Conférence internationale sur la cybersécurité et l'intelligence artificielle, un événement de deux jours visant à renforcer la cyber-résilience de l'Afrique, à faire progresser la souveraineté des données et à promouvoir l'adoption sécurisée de l'intelligence artificielle à travers le continent.

La conférence réunira des institutions gouvernementales, des experts en cybersécurité et en IA, des autorités de régulation, des établissements universitaires, des entreprises et des partenaires de développement afin d'échanger des expériences, de partager les meilleures pratiques et de promouvoir des politiques fondées sur des données factuelles.

Les participants discuteront de la mise en oeuvre concrète de la cybersécurité, de la réponse aux incidents, de la gestion des crises cybernétiques, de l'évaluation des technologies, de la protection des infrastructures critiques et des solutions de sécurité basées sur l'IA.

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Lors d'un point de presse tenu aujourd'hui, le Dr Berhane Beyene a déclaré que cet événement intervenait à un moment crucial, alors que l'Afrique accélère son programme de transformation numérique. Il a souligné que la cybersécurité était devenue une nécessité stratégique pour une transformation numérique fiable et une adoption responsable de l'IA.

Organisée conjointement par l'Association éthiopienne de cybersécurité (ECSA) et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la conférence vise à renforcer la coopération régionale tout en mettant en avant l'innovation africaine en matière de cybersécurité et d'intelligence artificielle.

Dr Berhane a souligné que l'Association éthiopienne de cybersécurité, créée en décembre 2021, est une organisation professionnelle à but non lucratif qui se consacre à la sécurisation de l'écosystème numérique de l'Éthiopie par la sensibilisation, le renforcement des capacités, la recherche, la promotion des politiques et la collaboration entre les acteurs de la cybersécurité.

Parmi les principaux partenaires soutenant la conférence figurent Ethio Telecom, l'Administration de la sécurité des réseaux d'information, l'Autorité éthiopienne des communications, le ministère de l'Innovation et de la Technologie, ainsi que plusieurs autres institutions nationales.

De plus la conférence devrait attirer des agences de sécurité nationale, des leaders des TIC et de la transformation numérique, des institutions financières, des opérateurs de télécommunications, des exploitants d'infrastructures critiques, des chercheurs en IA, des universités, des pôles d'innovation et des fournisseurs mondiaux de solutions de cybersécurité.

Pour sa part, Amos Homodza, de la Section de la gestion des technologies de l'information de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, a déclaré que la conférence se tenait à un moment décisif, alors que les pays africains accélèrent leur transformation numérique, développent leurs services numériques et adoptent de plus en plus les technologies d'intelligence artificielle.

Il a souligné que si l'IA offre d'énormes opportunités en matière d'innovation, de productivité et de prestation de services, elle introduit également de nouveaux risques de cybersécurité, notamment des cyberattaques sophistiquées, des deepfakes, la fraude automatisée et la manipulation de l'information.

Homodza a souligné l'importance d'une gouvernance responsable de l'IA, de la confiance numérique, de la cyber-résilience et du développement des talents, ajoutant que l'Afrique doit participer activement à façonner l'avenir de l'intelligence artificielle plutôt que de se contenter de consommer des technologies développées ailleurs.

La conférence vise à dépasser les discussions théoriques pour se concentrer sur la mise en oeuvre pratique, les expériences concrètes, les résultats mesurables et les enseignements exploitables qui aideront l'Afrique à renforcer sa cyber-résilience, à favoriser la coopération régionale et à garantir que la transformation numérique et l'IA restent sûres, fiables et durables.