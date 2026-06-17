Ethiopie: L'Autorité des médias et le Conseil interreligieux unissent leurs efforts contre les discours haineux et la désinformation

Addis-Abeba — L'Autorité éthiopienne des médias (EMA) et le Conseil interreligieux d'Éthiopie (IRCE) ont conclu un protocole d'accord visant à renforcer leur coopération dans la prévention de la désinformation et des discours de haine diffusés par certains médias religieux.

Le document a été paraphé par Haymanot Zeleke, directrice générale de l'EMA, et Kesis Tagai Tadele, secrétaire général du Conseil interreligieux d'Éthiopie.

À cette occasion, Haymanot Zeleke a indiqué que le pays compte actuellement 51 médias religieux en activité.

Selon elle, les contenus produits par ces organes doivent favoriser l'unité, la compréhension mutuelle et la coopération entre les différentes communautés religieuses.

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Elle a toutefois relevé que, contrairement à la majorité des médias confessionnels, certains propagent des messages haineux et des informations erronées, soulignant que cet accord constituera un outil important pour combattre ces dérives.

De son côté, le secrétaire général de l'IRCE, Kesis Tagai Tadele, a affirmé que les médias religieux ont la responsabilité de diffuser des contenus conformes à la Constitution et favorisant la paix ainsi que la cohésion sociale.

Dans ce contexte, il a estimé que ce protocole d'accord jouera un rôle essentiel dans la prévention de la propagation des discours de haine et de la désinformation par certains médias religieux.

Il a également été indiqué que les deux institutions mettront en oeuvre conjointement des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités.