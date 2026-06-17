Soudan: La procureure générale rencontre le président du Conseil des droits de l'homme à Genève

En sa qualité en tant qu"une présidente de la Commission nationale d'enquête sur les crimes et les violations du droit national et du droit international humanitaire, la procureure générale Intisar Ahmed Abdel-Aal a rencontré aujourd'hui à Genève le président du Conseil des droits de l'homme, Siddaharto Suryoyo Deburo, et son équipe.

Elle a passé en revue les principales conclusions du cinquième rapport d'étape sur les travaux de la Commission nationale, notamment ses enquêtes et les procédures judiciaires engagées.

À cet égard, elle a souligné que le pouvoir judiciaire national est compétent, disposé et capable de rendre justice, d'offrir réparation aux victimes et de lutter contre l'impunité, conformément aux principes d'indépendance et d'intégrité absolues.

Elle a également appelé à l'application du principe de complémentarité en soutenant les efforts nationaux en cours.

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Pour sa part, le Président du Conseil des droits de l'homme a affirmé suivre de près les travaux de la Commission nationale, notamment ses rapports et déclarations au Conseil.

Il a notamment souligné la coopération existante entre le Gouvernement soudanais et le Bureau de pays du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, ainsi que sa collaboration avec l'expert désigné.

Il a également évoqué les atrocités, les violations et la situation humanitaire, et a exprimé l'espoir que le Soudan retrouve la sécurité et la stabilité.