Dans le cadre des activités menées par la Mission soudanaise à Berlin et d'une série de rencontres avec des organisations humanitaires allemandes, l'Ambassadrice Ilham Ibrahim Mohamed Ahmed, ambassadrice du Soudan en République fédérale d'Allemagne, a participé à une réunion conjointe réunissant des agences et programmes des Nations Unies basés à Bonn, en Allemagne, et des missions diplomatiques accréditées en Allemagne.

Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies et le Secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, ainsi qu'un représentant du Secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, sont intervenus lors de cette réunion.

L'Ambassadrice a tenu des réunions bilatérales avec plusieurs de ces agences, axées sur la phase de relèvement et le soutien aux programmes de retour volontaire des personnes déplacées et des réfugiés, ainsi que des communautés d'accueil.

Les discussions ont également porté sur la réhabilitation des secteurs de la santé, de l'éducation, de l'électricité et de l'eau.

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Ces réunions ont rassemblé des représentants du programme des Volontaires des Nations Unies (VNU), du bureau d'ONU Femmes à Bonn, du Centre international de l'UNESCO pour l'enseignement et la formation techniques et professionnels (ICTEVET), du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et de l'Alliance mondiale des partenariats d'opérateurs de l'eau (GAWP).

La coopération a porté notamment sur le renforcement des capacités des volontaires soudanais et l'augmentation de leur nombre afin de contribuer aux efforts de reconstruction, la réactivation des centres de formation professionnelle et le soutien au secteur de l'eau et de l'assainissement au Soudan.

Par ailleurs, l'ambassadrice a rencontré le Directeur pour la région Sahel, Corne de l'Afrique et Europe orientale au ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), au siège du ministère à Bonn. Cette réunion a porté sur les programmes mis en oeuvre par le ministère au Soudan par l'intermédiaire des agences et programmes des Nations Unies, et a permis d'explorer les moyens de renforcer la coopération entre le Soudan et l'Allemagne dans le domaine de la reconstruction.

L'Ambassadrice a également rencontré des représentants d'organisations humanitaires opérant au Soudan ainsi que d'éminents chefs d'entreprise allemands. Les discussions ont porté sur les opportunités d'investissement et le renforcement de la coopération, en particulier dans les domaines de l'énergie solaire et de l'aide humanitaire. Ces entités ont affirmé leur volonté d'étendre leurs activités et leurs projets au Soudan.