Gabon: Stratégique sur le développement du district de Mounana

Animée par le Dr Eustache Mandjouhou Yolla, universitaire et associé du cabinet 2AC, cette session a permis d'explorer les différentes opportunités et contraintes qui influencent le développement du district. Fort de son expérience au sein de l'administration publique gabonaise, l'intervenant a partagé son analyse et ses recommandations pour accompagner la transformation de Mounana.

Dans un premier temps, il a présenté les atouts et les défis liés à la situation géographique et démographique de Mounana, tout en revenant sur son histoire économique ainsi que sur les impacts associés à l'activité minière et à la problématique de la radioactivité.

Les échanges ont également porté sur les questions institutionnelles, notamment les limites administratives du district et les conditions nécessaires à la création d'un département. Le Dr Volla a rappelé les attributions de la commune, le rôle des conseillers municipaux ainsi que les mécanismes de gestion des finances locales.

Sur le plan économique, l'accent a été mis sur la nécessité pour le Conseil municipal d'élaborer un véritable Plan de Développement Local, capable de structurer les actions futures et de renforcer l'attractivité du territoire.

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Concernant l'emploi et la sous-traitance, plusieurs pistes ont été évoquées, notamment la création d'un syndicat local et la mise en place d'une société d'État locale ou d'une société d'économie mixte, conformément aux dispositions légales. Ces outils pourraient constituer des leviers importants pour stimuler l'activité économique et favoriser la création d'emplois.

L'intervenant a également clarifié la différence entre la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et le Fonds de Développement des Communautés Locales (FDCL), tout en insistant sur la nécessité d'une implication plus forte des cadres et compétences originaires de Mounana dans les initiatives de développement.

Au terme de cette Master Class, un message fort s'est dégagé : le développement de Mounana nécessite une meilleure organisation des acteurs locaux, une vision stratégique partagée et une mobilisation collective autour de projets structurants.

Cette rencontre a ainsi offert un cadre de réflexion enrichissant et a permis d'identifier des pistes concrètes pour construire un avenir durable et prospère pour le district de Mounana.

Cette Master Class a constitué un véritable espace d'échanges et de réflexion sur les perspectives de développement de Mounana. Elle a mis en évidence l'importance d'une gouvernance locale efficace, d'une planification stratégique rigoureuse et de l'implication de tous les acteurs du territoire pour bâtir un district plus dynamique, attractif et prospère