Gabon: Le pays accueille avec générosité, mais exige en retour le respect de ses lois, de ses valeurs et de son peuple

L'hospitalité de notre peuple est reconnue et appréciée bien au-delà de nos frontières. Cependant, accueillir ne signifie pas renoncer au respect des règles qui garantissent la paix et le vivre-ensemble.

À tous ceux qui vivent sur notre sol, qu'ils soient Gabonais ou ressortissants de pays frères : le respect des lois, des institutions, des autorités et des populations locales est un devoir fondamental.

Le banditisme, l'escroquerie, les trafics illicites, l'incivisme ou toute forme d'arrogance envers le pays d'accueil n'ont leur place dans aucune société organisée.

Le Gabon demeure ouvert, fraternel et hospitalier. Mais l'hospitalité ne doit jamais être confondue avec l'impunité.

Respect mutuel, responsabilité partagée et civisme : voilà les fondements d'un vivre-ensemble harmonieux.