Congo-Kinshasa: Mondial 2026 - Le pays entre en compétition ce mercredi face au Portugal

A la Coupe du monde 2026, la République démocratique du Congo entre en lice ce mercredi 17 juin face au Portugal, au NRG Stadium (Houston Stadium) à Houston, (Texas, aux États-Unis). Un match très attendu, car il s'agit d'un vieux rêve derrière lequel couraient les fauves congolais depuis plus d'un demi-siècle. Découvrez les potentialités des équipes du groupes K, dans lequel vont évoluer les Léopards de la RDC.

La rencontre de ce mercredi est la toute première du groupe K de la 23eme édition de la Coupe du monde, coorganisée par les Etats-Unis d'Amérique, le Mexique et le Canada. Deux autres nations font partie de ce groupe : la Colombie et l'Ouzbékistan.

La RDC

Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations en 1968, 1974, la RDC a connu sa dernière participation à la Coupe du monde : 1974 (1er tour).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Deuxièmes de leur groupe de qualification de la zone Afrique derrière le Sénégal, les Léopards ont dû passer par l'épreuve des barrages pour décrocher leur billet pour le Mondial. Après avoir battu le Cameroun et le Nigeria dans les barrages africains, la RDC a ensuite gagné le barrage intercontinental contre la Jamaïque (1-0) après prolongation.

46e au classement FIFA, selon plusieurs analystes sportifs, la RDC a la possibilité de franchir cette phase de groupe comme deuxième ou meilleure troisième.

Le pays compte sur son bloc défensif solide et expérimenté, composé de Mbemba, Tuanzebe, Wan-Bissaka, Masuaku Joris Kayembe. A cela s'ajoute son jeu en contre très efficace.

Cependant, il se bute au manque d'efficacité offensive et parfois à la difficulté de contrôler le jeu

Portugal

Le premier adversaire auquel les Léopards de la RDC vont faire face dès ce mercredi est la Seleçao du Portugal, vainqueur de l'Euro-2016 et de la Ligue des nations en 2019, 2025.

Sa dernière participation à la Coupe du monde remonte à 2022 (quarts de finale). 5eme au classement FIFA, le Portugal avait validé sa participation au Mondial-2026 lors de la dernière journée de qualification grâce à un carton contre l'Arménie (9-1). Beaucoup de pronostiqueurs le présentent comme l'un des candidats au titre suprême de cette édition.

Le Portugal possède :

un des meilleurs milieux de terrain au monde (Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha / João Neves

une attaque variée et imprévisible (Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, João Félix, Gonçalo Ramos

une grande qualité technique et tactique (possession, pressing, transitions rapides).

Cependant, la défense du grand Portugal reste vulnérable aux contre-attaques.

Colombie

Les autres adversaires redoutables des Léopards ce sont les Cafeteros de la Colombie, vainqueurs de la Copa America en 2001.

La Colombie était déjà arrivée en quart de finale de la Coupe du monde en 2014. Et sa dernière participation est intervenue en 2018 (8e de finale).

Absente du Mondial-2022, la Colombie a terminé troisième de la zone Conmebol à l'édition 2026.

13eme au Classement FIFA, les Colombiens jouissent d'un potentiel offensif redoutable.

La Colombie est une équipe très équilibrée et expérimentée. Elle compte une attaque rapide et dangereuse, animée par Luis Díaz, Jhon Arias, Jhon Durán.

Cependant, elle peut être mise en difficulté par :

un pressing agressif

une équipe bien organisée tactiquement

un jeu rapide dans les espaces

Ouzbékistan

C'est la première participation à une Coupe du monde pour l'Ouzbékistan. Les Loups blancs étaient tout de même parvenus en demi-finale de la Coupe d'Asie des nations en 2011.

50e au classement FIFA, l'Ouzbékistan est peint comme le maillon faible du groupe, mais qui peut toujours surprendre.

Les atouts de ce pays reposent sur :

sa défense très solide et disciplinée

sa rigueur

son Jeu collectif + esprit d'équipe

Par ailleurs, l'Ouzbékistan présente beaucoup de faiblesses :

Manque d'expérience au très haut niveau

Attaque limitée

Difficulté face aux équipes rapides

Voici les matches du groupe K :

1re journée

Mercredi 17 juin : Portugal - RD Congo (18h de Kinshasa)

Jeudi 18 juin : Ouzbékistan - Colombie (3 h)

2e journée

Mardi 23 juin : Portugal - Ouzbékistan (18 h)

Mercredi 24 juin : Colombie - RD Congo (03h)

3e journée

Dimanche 28 juin : Colombie - Portugal (00 h 30)

Dimanche 28 juin : RD Congo - Ouzbékistan (00h30)