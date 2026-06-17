Congo-Kinshasa: Le Président de la République a rencontré Michael Stolzfus, chairman de Dynamic Aviation

17 Juin 2026
Présidence RDC (Kinshasa)

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience, ce mardi 16 juin 2026 à Houston, aux États-Unis d'Amérique, à Monsieur

Cette rencontre a tourné autour de la présentation d'un partenariat stratégique dans le domaine des données géologiques et minières. Les dirigeants de Dynamic Aviation sont venus solliciter l'appui du Chef de l'État pour la mise en oeuvre d'un programme national de données sur les minéraux critiques.

Selon Monsieur Soltzfus, Dynamic Aviation, spécialisée dans l'imagerie aérienne, la télédétection et les données géospatiales, propose de cartographier les ressources minières à l'aide de technologies avancées afin de produire des données de qualité investissement.

Par la même occasion, cette firme américaine souhaite contribuer à renforcer l'attractivité de la République Démocratique du Congo (RDC).

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Le Président de la République a salué l'intérêt porté à la RDC et à son potentiel minier.

Il a par ailleurs rappelé que la souveraineté sur les ressources et les données constitue une ligne rouge non négociable.

Ainsi, il a invité les promoteurs poursuivre les discussions avec la Première ministre et à lui

présenter une proposition technique et financière détaillée.

Le Chef de l'État a encouragé une approche conforme à la vision du Gouvernement visant à transformer les ressources naturelles en levier d'industrialisation et de développement durable.

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