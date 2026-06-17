Algérie: Hassani Cherif souligne l'importance de la participation des jeunes à la prise de décision

CONSTANTINE — Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani Cherif, a mis l'accent mardi à Constantine sur l'importance de renforcer la participation des jeunes à la prise de décision par leur implication dans la vie politique.

Au cours d'un meeting populaire qu'il a animé au palais de la culture Mohamed Laïd Al Khalifa, du chef-lieu de wilaya dans le cadre de la campagne électorale des législatives du 2 juillet, le président du MSP a considéré que les jeunes constituent " la véritable richesse de l'Algérie", soulignant que leur accorder la confiance pour représenter le peuple dans ses différentes composantes à l'Assemblée populaire nationale (APN) est le meilleur moyen pour faire parvenir les préoccupations des générations montantes aux centres de décision.

Il a également indiqué à ce propos que la présence des jeunes au parlement est de nature à " enrichir le débat par la législation avec des idées et visions nouvelles compatibles avec les transformations sociales, économiques et technologiques que connait le pays".

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M. Hassani Cherif a estimé que "donner plus de chances aux jeunes pour se porter candidat et assumer les responsabilités politiques renforce leur participation à la gestion des affaires publiques et consacre le principe de la démocratie participative".

Auparavant, le président du MSP a également animé un meeting populaire à la bibliothèque de lecture publique "Moubarek Bensalah" de la ville de Mila durant lequel il a appelé à se mobiliser autour des institutions de l'Etat et se diriger en masse aux urnes le 2 juillet.