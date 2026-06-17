Algérie: 'Algeria Exhibitions' dévoile le programme de la manifestation

ALGER — Algeria Exhibitions, filiale du groupe SAFEX, a dévoilé mardi, dans un communiqué, le programme de la 57e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), qui se tiendra du 22 au 27 juin en cours au Palais des expositions, sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le nouveau "Pavillon Palestine" abritera, du 23 au 25 juin, une série de conférences et de séances de débat spécialisées avec la participation d'experts, de responsables et d'opérateurs économiques.

Le programme portera sur plusieurs axes et thématiques et la première journée sera consacrée à la coopération africaine et à l'intégration économique, à travers des discussions sur les perspectives de la coopération Sud-Sud, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), ainsi que sur la place de l'Algérie à la lumière des mutations géopolitiques mondiales, précise le communiqué.

La deuxième journée sera axée sur l'investissement, le financement et la coopération algéro-espagnole où les participants examineront le climat des affaires en Algérie, les mécanismes d'accompagnement des investisseurs étrangers, outre les opportunités de partenariat économique entre l'Algérie et l'Espagne et les perspectives de leur développement.

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L'Espagne sera l'invitée d'honneur de l'édition 2026, "un pas qui reflète la dynamique positive que connaissent les relations algéro-espagnoles au cours de la période récente, et constitue une opportunité pour renforcer la coopération bilatérale et explorer de nouvelles perspectives de partenariat entre les entreprises algériennes et espagnoles dans plusieurs secteurs stratégiques", avait indiqué précédemment un communiqué de la société.

Le programme s'achève le troisième jour avec deux principaux dossiers, à savoir les ressources minières et l'innovation technologique, avec une mise en lumière des potentialités minières algériennes et des opportunités d'investissement dans le secteur, en sus du rôle de l'innovation et de l'intelligence artificielle dans l'appui à la transformation économique et le renforcement du transfert de technologie, précise-t-on de même source.

Dans ce cadre, "Algeria Exhibitions" a invité l'ensemble des médias à assurer la couverture médiatique de ces conférences et rencontres économiques, et à suivre les débats et les interventions qui enrichiront le programme de la manifestation, en vue de contribuer à mettre en avant les principales questions abordées ainsi que les opportunités de coopération et d'investissement offertes par cette édition de la FIA.

Cette édition se déroulera dans les différents pavillons du Palais des expositions et, pour la première fois, au "Pavillon Palestine", qui représente un édifice architectural moderne incarnant un saut qualitatif dans le domaine de l'organisation des grandes foires et manifestations économiques, grâce à ses vastes espaces et ses équipements de pointe répondant aux normes internationales, renforçant ainsi la position de l'Algérie en tant que destination d'accueil des grands événements économiques mondiaux.

La Foire couvrira plusieurs secteurs à l'instar des industries agroalimentaires, des industries électriques et électroménagères, des industries mécaniques, de la sidérurgie, des industries manufacturières, des travaux publics et du bâtiment, ainsi que le secteur des services.

Des espaces seront également réservés à l'exposition et à la vente directe, permettant aux exposants de promouvoir leurs produits et de renforcer leur présence sur le marché.

Pour rappel, la 56e édition de la Foire internationale d'Alger (23-28 juin 2025), organisée sous le slogan "Pour une coopération commune et durable", avait enregistré une participation record de 684 entreprises, dont 539 entreprises algériennes et 145 entreprises étrangères représentant 31 pays, avec le Sultanat d'Oman comme invité d'honneur.