Algérie: Zerouati appelle depuis Constantine à choisir le candidat le plus indiqué parmi les postulants

16 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

CONSTANTINE — La présidente du parti Tajamou Amel El Djazaïr (TAJ), Fatima-Zohra Zerouati, a appelé, mardi depuis Constantine, à choisir la personne la plus indiquée parmi les candidats aux élections législatives du 2 juillet prochain.

Mme Zerouati a affirmé, lors d'un meeting populaire au centre culturel "Abdelhamid Benbadis" de Constantine, dans le cadre du 8ème jour de la campagne électorale, que les listes des candidats de sa formation politique comprennent "des cadres compétents qui tiendront, s'ils étaient élus, leur promesse de transmettre les préoccupations des citoyens dans tous les domaines et de contribuer à leur prise en charge".

La présidente du parti TAJ a ajouté que parmi les priorités de sa formation politique figure, entre autres, "le soutien des efforts visant à augmenter le taux d'emploi des jeunes qui constituent le pilier essentiel du développement national".

Elle a renouvelé, dans ce contexte, son appel aux électeurs pour qu'ils se rendent "massivement aux urnes", le 2 juillet prochain, pour choisir des représentants à l'Assemblée populaire nationale qui soient "à la hauteur de leurs attentes".

Mme Zerouati devrait également inaugurer, mardi soir, la permanence électorale de son parti à Skikda.

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