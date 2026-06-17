Afrique: Le Groupe Air Algérie lance la ligne aérienne Alger-Libreville (Gabon) via Douala (Cameroun)

ALGER — Le Groupe Air Algérie a lancé mardi, depuis l'Aéroport international d'Alger Houari-Boumediene, la nouvelle ligne aérienne vers Libreville (Gabon), via Douala (Cameroun), permettant à la compagnie nationale de consolider son réseau sur le continent africain, ce qui contribue aussi à conforter la position de l'Algérie comme hub régional du transport aérien.

La cérémonie de lancement du vol inaugural s'est déroulée sous la supervision de Abdelghani Dridi, Secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, en présence de l'ambassadrice de la République gabonaise à Alger, Marie Rosine Mimi Itsana, ainsi que des cadres d'Air Algérie et d'autres organismes nationaux.

Dans une déclaration à la presse, à l'Aéroport international d'Alger, le chef de la Division commerciale d'Air Algérie, Abd manaf Hadefi, a affirmé que l'ouverture de la ligne Alger-Libreville s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la connectivité aérienne entre l'Algérie et les pays africains, de manière à consolider les échanges économiques, commerciaux et culturels.

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Il a ajouté que le programme de renforcement et de renouvellement de la flotte du groupe Air Algérie, actuellement en cours de mise en oeuvre, contribuera grandement à cette dynamique de coopération continentale.

L'ouverture de cette nouvelle ligne s'inscrit dans la concrétisation de la stratégie nationale de développement du transport aérien et traduit l'engagement du Groupe Air Algérie à accompagner les orientations nationales visant à renforcer la présence de l'Algérie sur le continent africain, à travers l'élargissement de son réseau, la facilitation de la mobilité des personnes ainsi que le soutien aux échanges économiques, commerciaux et aux investissements entre l'Algérie et les pays africains frères, souligne Air Algérie dans un communiqué remis à la presse.

Cette nouvelle destination, ajoute la compagnie, s'inscrit également dans les efforts visant à renforcer les liens entre les pays africains et à accompagner la dynamique croissante de coopération et de partenariat à l'échelle du continent, contribuant ainsi à consolider la position de l'Algérie en tant que hub régional du transport aérien et passerelle entre les différentes destinations africaines.

Le Groupe Air Algérie "réaffirme sa détermination à poursuivre la mise en oeuvre de ses programmes de développement, à élargir son réseau de liaisons et à améliorer la qualité de ses services, afin d'offrir davantage d'options de voyage à ses clients et de contribuer au renforcement des échanges et de l'intégration entre les peuples et les Etats du continent africain".

De son côté, l'ambassadrice du Gabon en Algérie a souligné l'importance de cette nouvelle ligne, notant qu'elle traduit la volonté et l'ambition des deux pays de renforcer leur coopération dans le cadre de la solidarité africaine, et de travailler ensemble au renforcement des liens entre les deux Etats et leurs peuples dans les domaines économique, commercial et culturel.

L'ouverture de cette nouvelle ligne s'inscrit dans le cadre de l'application des orientations des pouvoirs publics visant à renforcer la présence de la compagnie dans le continent africain, ce qui permettra d'élargir les perspectives de la coopération continentale et Sud-Sud.

Cette liaison vient renforcer les autres lignes inaugurées l'an dernier (Alger-Abuja) et (Alger-Ndjamena). Elle sera assurée deux fois par semaine, le mardi et vendredi, au profit des clients d'Air Algérie via Douala.