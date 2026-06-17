Algérie: Une étape charnière pour le parachèvement du processus de construction d'institutions fortes

16 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

EL TARF — Le président du Front El Moustakbal, Fateh Boutbig, a affirmé mardi à El Tarf, que les prochaines élections législatives "constituent une étape charnière pour le parachèvement du processus de construction d'institutions fortes capables d'assurer l'intérêt général".

Animant un meeting populaire à la maison de jeunes Ahmed Betchine du chef-lieu de wilaya, au 8e jour de la campagne électorale des législatives du 2 juillet, M. Boutbig a estimé que cette échéance nationale est "une opportunité pour parachever le processus de construction d'institutions fortes capables d'accompagner les transformations économiques et sociales que connait le pays".

Après avoir réitéré son appel aux électeurs à voter en faveur des "candidats jeunes et compétents" représentant son parti, M. Boutbig a invité les citoyens de la wilaya à participer "avec force" aux prochaines législatives, promettant de transmettre leurs préoccupations aux autorités locales et centrales.

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Auparavant, le président du Front El Moustakbal a exposé, au cours d'un meeting populaire animé au palais de la culture Mohamed Boudiaf d'Annaba, les axes majeurs du programme électoral de son parti reposant sur le soutien au développement local et la prise en charge des préoccupations citoyennes, soulignant que le prochain parlement "aura la responsabilité de poursuivre le travail législatif et de contrôle au service de l'intérêt national".

M. Boutbig animera ce mardi soir un troisième meeting populaire à la maison de la culture Tahar Ouettar de Souk Ahras.

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