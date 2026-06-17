Algérie: Des chercheurs mettent en lumière la diffusion des manuscrits algériens à travers le monde islamique

ALGER — Des participants aux travaux du 2e jour du Colloque international sur le patrimoine manuscrit en Algérie, tenu mardi à Alger, ont souligné les contributions des savants algériens à travers l'histoire, à la diffusion des connaissances dans les différentes métropoles du monde islamique et dans différents domaines scientifiques, religieux et linguistiques.

Lors d'une séance scientifique intitulée "Inventaire des manuscrits algériens dans les collections privées et les bibliothèques publiques aux niveaux national et international", organisée dans le cadre de cette rencontre placée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, les participants ont mis en avant la profondeur des liens culturels entre l'Algérie et les autres pays du monde islamique, à travers les manuscrits algériens conservés dans les collections privées et les bibliothèques à travers le monde islamique.

Dans une intervention intitulée " Les manuscrits algériens dans les collections et bibliothèques mauritaniennes", le Dr Mohamed Lamine Benabad, de Mauritanie, a souligné la grande valeur scientifique des manuscrits algériens et leur importance, "étant des témoins historiques" au fil des époques, relevant, au passage, le rôle joué par ces documents dans la recherche scientifique et historique.

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De son côté, le chercheur pakistanais Abdul Majid Baghdadi a mis en relief la valeur scientifique des manuscrits algériens conservés dans les bibliothèques du sous-continent indien, notamment à la bibliothèque "Ganj Bakhsh" au Pakistan et en Inde. Ces collections englobent divers domaines, tels que le rite malékite, le soufisme, l'exégèse coranique, la jurisprudence (Fik'h), la langue et la littérature.

Dans une intervention intitulée "les manuscrits algériens dans la bibliothèque des Deux Lieux Saints de l'Islam, le Dr Ibrahim Bajis Abdelmadjid El Makdessi, a mis l'accent sur le rayonnement scientifique algérien dans les grandes collections de manuscrits, notamment à La Mecque, à Médine et à El-Qods, mettant en avant l'apport des savants algériens dans l'enseignement et la diffusion des sciences dans ces hauts lieux du savoir.

Les travaux du colloque international sur le patrimoine manuscrit en Algérie (15-16 juin), organisé au CIC "Abdelatif-Rahal", prendront fin, mardi, avec l'annonce des recommandations.