Tunisie: Le président Saïed effectue une visite ' non annoncée' à Kairouan

16 Juin 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Kairouan — Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué mardi soir une visite "non annoncée" aux Bassins des Aghlabides, dans le gouvernorat de Kairouan.

Le chef de l'État a pris connaissance de l'avancement des travaux de restauration de ce site historique et de son environnement.

Les travaux de réhabilitation, autorisés par le président de la République en juillet 2025, sont réalisés sous la supervision de la Direction générale du génie militaire, en coopération avec l'Institut national du patrimoine.

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.