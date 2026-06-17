Tunisie: Le président Saïed effectue une visite ' non annoncée' à Kairouan

Kairouan — Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué mardi soir une visite "non annoncée" aux Bassins des Aghlabides, dans le gouvernorat de Kairouan.

Le chef de l'État a pris connaissance de l'avancement des travaux de restauration de ce site historique et de son environnement.

Les travaux de réhabilitation, autorisés par le président de la République en juillet 2025, sont réalisés sous la supervision de la Direction générale du génie militaire, en coopération avec l'Institut national du patrimoine.