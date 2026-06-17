Sénégal: BRVM - Le titre AGL réalise la meilleure performance du marché des actions pour la seconde journée consécutive

A l'issue de la séance de cotation de ce mardi 16 juin 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) le titre Africa Global Logistics (AGL) Côte d'Ivoire a réalisé, pour la seconde journée consécutive, la meilleure performance du marché des actions avec une hausse de son cours de 7,29%.

Le cours de cette valeur est passé de 2 125 FCFA la veille à 2 280 FCFA ce mardi 16 juin 2026, soit une augmentation de 155 FCFA. Au troisième trimestre 2025, AGL Côte d'Ivoire affiche une progression de 7,4% de son chiffre d'affaires et une baisse de -77% sur son résultat net. Selon les dirigeants de la société, les évolutions du chiffre d'affaires s'expliquent par les performances enregistrées sur les métiers logistiques et maritimes. La société n'a pas encore rendu public ses activités annuelles au titre de tout l'exercice 2025.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres AGL Côte d'Ivoire (plus 7,29% 2 280 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 6,62% 3 945 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 5,16% à 2 345 FCFA), ETI Togo (plus 3,13% à 33 085 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (plus 2,17 % 1 645 FCFA).

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Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 2,44% 2 800 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 1,98% à 14 850 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (moins 1,93% à 27 750 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 1,92% à 2 040 FCFA) et BOA Burkina Faso (moins 1,85% à 5 300 FCFA).

La valeur des transactions s'est établie ainsi à 1,557 milliard de FCFA contre 1,772 milliard de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une baisse de 40,492 millions, en passant de 16 818,293 milliards de FCFA la veille à 16 777,801 milliards de FCFA ce mardi 16 juin 2026.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle enregistre une hausse de 14,349 milliards, s'établissant à 13 156,325 milliards FCFA contre 13 170,674 milliards de FCFA le lundi 15 juin 2026.

L'indice BRVM Composite est en baisse de 0,24% à 435,52 points contre 436,58 points. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre aussi une baisse de 0,21% à 203,64 points contre 204,07 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige est également en baisse de 0,77% à 170,56 points contre 171,89 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Principal s'est rehaussé de 0,27% à 310,22 points contre 309,40 points précédemment.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) a enregistré une légère variation négative de 0,24% à 172,12 points contre 172,53 points la veille.