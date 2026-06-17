Congo-Brazzaville: Un lot de 'Les peintres du cinquantenaire' remis à l'ambassade du pays à Paris

Par un cérémonial de circonstance présidé par le ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé, en fin de semaine dernière à l'ambassade du Congo à Paris, l'auteur Nicolas Bissek a remis un lot de son nouvel ouvrage "Les peintres du cinquantenaire".

Le livre d'artiste préfacé par Antoinette et Denis Sassou N'Guesso, co-préfacé par Elisabeth et Abdou Diouf, est dédié à Edith Lucue Sassou Bongo. Conçu comme une sorte de catalogue, il paraît dans le cadre de la poursuite du combat mené par Nicolas Bissek en faveur des artistes de talent qui oeuvrent sur la toile, exprimant leur foi et leur engagement depuis les indépendances.

Tous au même titre, en partant de Hilarion Dinga, Guy-Léon Fylla, puis passant par Marcel Gotène, Pascaline Khuma Muzu, Gil Owono Nguema, Imad Sanouni, jusqu'à Kamel Yahiaoui, au total une soixantaine, sans en exclure un seul, chaque artiste exprime à sa manière l'émergence et la reconnaissance de son art en offrant au monde entier une image différente, ou au moins complémentaire de celle, tragique, d'une Afrique des maladies, de la précarité, de la pauvreté, de la promiscuité, des exilés et des torturés.

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« Cette Afrique-là, dans son avant-propos, "dévaluée", n'est plus celle, en pleine mutation, que nous devons retenir, même si elle existe toujours quelque part », écrit Marc Gentilini.

Nicolas Bissek a justifié la remise de ce lot de livres aux autorités congolaises parce que son projet est né à partir de la vision culturelle du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, et, ce sont également des mécènes congolais qui ont contribué à la parution du livre après cinq années de recherches et de conception.

Cet ouvrage ainsi livré à la porte d'entrée du Congo en France, Nicolas Bissek s'est dit rassuré qu'ils sera acheminé à Brazzaville et au-delà pour être utilisé à bon escient dans les écoles, les bibliothèques, à l'Ecole de peinture de Poto-Poto, partout où il trouvera sa place. « Nous réceptionnons ce lot d'ouvrages et nous en ferons bon usage...Merci pour ce travail artistique raffiné et bien fait », a confié Armand Rémy Balloud-Tabawé.

Nicolas Bissek est écrivain d'art, auteur de ouvrages "Les peintres du fleuve Congo", "Les peintres de l'estuaire", "Couleurs et toiles".