Afrique: Tunisie/Sénégal - Une semaine d'affaires qui confirme la dynamique export tunisienne

La participation tunisienne à la 13e édition du Salon international de l'alimentation Senefood et du Salon international de l'emballage Senepack, organisés du 11 au 13 juin 2026 au Centre des Expositions de Diamniadio, s'est achevée sur un bilan résolument positif.

Une semaine intensive de prospection, de réseautage et d'échanges commerciaux qui confirme, une fois de plus, le fort ancrage de l'offre tunisienne sur le marché ouest-africain et la pertinence d'une stratégie export plus offensive sur ce continent.

La mission avait débuté le 10 juin 2026 à la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD) avec la tenue du Forum d'affaires Tunisie-Sénégal, placé sous l'égide de l'Ambassade de Tunisie au Sénégal et organisé conjointement par le CEPEX, via son bureau de Dakar, et la Chambre Syndicale Nationale des Conseillers en Exportation (CSNCE). En à peine une demi-journée, ce sont plus de 200 rencontres B2B ciblées et préqualifiées qui ont été organisées entre une centaine d'opérateurs économiques sénégalais et les 12 chefs d'entreprise tunisiens présents

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. Les données commerciales posent le décor : le Sénégal est le deuxième client de la Tunisie en Afrique subsaharienne, avec des parts de marché structurellement dominantes sur les dattes (≈ 47 %), l'huile d'olive (≈ 50 %) et le couscous (≈ 30 %).

Événements incontournables de la sous-région, « Senefood & Senepack 2026 » a rassemblé, pour sa 13e édition, plus de 150 exposants issus d'une dizaine de pays, dont la Tunisie, l'Italie, la Turquie, la France, la Guinée, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Sénégal, entre autres, et accueilli près de 7000 visiteurs professionnels. Carrefour stratégique des industries agroalimentaires, de la transformation et de l'emballage en Afrique de l'Ouest, le salon constitue un baromètre précieux des dynamiques de ce marché en pleine mutation.

Au coeur de cet événement, la Tunisie a occupé un pavillon national de 45 m², réunissant une délégation de 12 entreprises issues des secteurs de l'agroalimentaire, de l'emballage en verre et des intrants agricoles. Huile d'olive, dattes, vins, pâtes alimentaires, pâtisserie industrielle et biscuiterie, semences, fertilisants, bouteilles en verre : autant de filières à fort potentiel exportable, présentées avec un souci affirmé de valorisation et de différenciation.

Le pavillon tunisien a bénéficié d'un moment de visibilité particulier avec l'inauguration officielle en présence de M. Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, Secrétaire général du Ministère de l'Industrie et du Commerce du Sénégal. Cette visite de haut niveau a offert l'occasion de présenter, de visu, la diversité de l'offre tunisienne, d'engager des échanges directs avec les chefs d'entreprise participants et de souligner les complémentarités naturelles qui lient les économies tunisienne et sénégalaise. Un signal fort envoyé aux opérateurs locaux quant à la crédibilité et au sérieux de la démarche tunisienne.

Au-delà de la vitrine offerte par le salon, c'est avant tout la qualité des interactions engagées qui retient l'attention. Les trois journées de présence ont permis aux entreprises tunisiennes de nouer des contacts directs avec des professionnels sénégalais et ouest-africains, de sonder les attentes précises d'un marché en pleine structuration et de consolider une prospection commerciale amorcée dès le Forum d'affaires du 10 juin. L'intérêt manifesté par les visiteurs professionnels pour les produits tunisiens a été constant et, sur plusieurs segments, nettement supérieur aux attentes initiales.

La mission ne s'est pas limitée aux allées du salon. En marge de l'événement, un cocktail de réseautage a réuni la délégation tunisienne et des opérateurs économiques sénégalais rigoureusement sélectionnés. Dans un cadre plus informel et propice aux échanges approfondis, cet événement a permis de consolider les contacts noués, de valoriser les savoir-faire tunisiens et de poser les jalons de futures coopérations commerciales durables.

Plusieurs visites door-to-door ont également été conduites auprès de distributeurs et d'importateurs de premier plan établis à Dakar. Ces rencontres de terrain, complémentaires aux échanges en salon, ont fourni aux entreprises tunisiennes une lecture plus fine des circuits locaux de distribution, des conditions concrètes d'accès au marché et des leviers de négociation propres à l'environnement commercial sénégalais. Un ancrage dans la réalité du marché, indispensable à toute stratégie d'implantation durable.

Les résultats engrangés au cours de cette semaine ; contacts B2B, leads commerciaux, visibilité institutionnelle, connaissance terrain ; offrent une base solide pour des suites concrètes. Le marché sénégalais, dynamique et réceptif, reste une priorité stratégique pour les exportateurs tunisiens.