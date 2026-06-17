Sénégal: Affaire PTN - L'ex-ministre Moussa Bocar Thiam sous le coup d'un mandat d'arrêt international

La commission d'instruction de la Haute Cour de justice a délivré, lundi 16 juin 2026, un mandat d'arrêt international visant l'ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Moussa Bocar Thiam, selon des informations rapportées par Seneweb.

Cette décision intervient dans le cadre de l'enquête ouverte sur la gestion du Parc des technologies numériques du Sénégal (PTN). Malgré sa convocation, l'ancien ministre ne s'est pas présenté devant la commission, affirmant se trouver hors du territoire national.

Les investigations, toujours en cours, sont menées par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, présidée par le magistrat Abdoulaye Ba, assisté de quatre autres juges. Plusieurs auditions ont déjà eu lieu, notamment celles de responsables d'Orabank ainsi que d'Aminata Samaké, présentée comme dirigeante des sociétés Romou SASU et Sortracorp SAS.

Au coeur de la procédure, l'ancien ministre est mis en cause pour des soupçons de marchés attribués sans appel d'offres et de décaissements jugés controversés, pour un montant estimé à plus de deux milliards de francs CFA.

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Face à son absence, un premier mandat d'amener avait été émis. Constatant l'impossibilité de le faire comparaître, la commission a finalement franchi une étape supplémentaire en émettant un mandat d'arrêt international.