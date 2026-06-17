Sénégal: Saisie historique à Koumpentoum - Près d'une tonne de cocaïne interceptée par les Douanes sénégalaises

Les services des Douanes sénégalaises ont réalisé une importante opération dans la lutte contre le trafic international de stupéfiants. La Brigade mobile des Douanes de Koumpentoum, relevant de la Subdivision des Douanes de Tambacounda et de la Direction régionale du Sud-est, a saisi 970,6 kilogrammes de cocaïne lors d'un contrôle effectué lundi matin sur l'axe Koumpentoum-Koungheul.

Selon un communiqué de la Division de la Communication et des Relations publiques de la Direction générale des Douanes (DGD), la cargaison était constituée de 844 plaquettes de cocaïne soigneusement dissimulées dans un camion en provenance d'un pays voisin du Sénégal.

L'opération s'est déroulée le 15 juin 2026 vers 8 heures, à hauteur de Ida Mouride. Les agents des Douanes ont repéré un camion stationné à environ 200 mètres de la route nationale. Sur la base d'indices jugés pertinents et de critères de ciblage objectifs, ils ont procédé à une fouille approfondie du véhicule.

Les trafiquants avaient aménagé une cachette sophistiquée à l'intérieur du camion. Le véhicule transportait également une importante quantité de « madd », un fruit local qui aurait servi à masquer la présence de la drogue et à tromper la vigilance des services de contrôle.

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Les analyses effectuées par le Laboratoire national de la Police technique et scientifique ont confirmé qu'il s'agissait de cocaïne pure. La valeur marchande de la marchandise saisie est estimée à 58 milliards 236 millions de francs CFA, faisant de cette opération l'une des plus importantes saisies de drogue enregistrées ces dernières années dans le pays.

Une enquête a été ouverte afin d'identifier les auteurs et les éventuels réseaux impliqués dans cette tentative de trafic international.

Cette saisie intervient quelques semaines après la tournée du Directeur général des Douanes, Babacar Mbaye, dans la région douanière du Sud-est. À cette occasion, il avait insisté sur la nécessité de renforcer la lutte contre la criminalité transnationale organisée, en particulier le trafic de drogues, et annoncé des mesures visant à accroître les effectifs ainsi que les capacités opérationnelles des unités douanières.

Pour l'Administration des Douanes, cette opération illustre les premiers résultats des dispositifs de renforcement récemment mis en place. Elle réaffirme par ailleurs sa détermination à combattre les trafics illicites sous toutes leurs formes et appelle les populations, les transporteurs routiers et les acteurs économiques à collaborer davantage avec les services douaniers dans la lutte contre le crime organisé.