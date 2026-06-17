Afrique: Didier Deschamps, coach des Bleus - « L'idéal, commencer par une victoire »

interview

C'est un Didier Deschamps prudent qui a fait face à la presse hier, lundi 15 juin 2026. Le sélectionneur des Bleus refuse même le statut de favori de la Coupe du monde. Toutefois, selon l'ancien capitaine des Bleus, l'Ideal dans une poule a quatre équipes, c'est de commencer par une victoire.

En quoi le premier match est si important ?

C'est important car c'est le premier match, mais c'est le cas pour toutes les sélections. Ce match n'est pas un match décisif, il y a deux autres équipes. Dans l'idéal, commencer par une victoire dans une poule à quatre équipes, c'est la meilleure des choses.

Avec les pauses fraicheurs, que dites-vous à la mi-temps d'une mi-temps ?

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Ces pauses fraicheurs permettent de modifier des choses sur les 22 - 24 minutes qui se sont écoulées. C'est aussi important pour s'hydrater sous la forte chaleur. Ça coupe aussi les deux périodes. Si l'équipe est dans un temps fort, la coupure est nette. On l'a vu sur les matches de préparation, c'est quasiment quatre quarts-temps. Les joueurs et les coachs s'adaptent.

Le premier match face au Sénégal sera-t-il un vrai test ?

Le Sénégal est un adversaire de très très haut niveau. Il fait partie des meilleures équipes africaines et mondiales. On sait à quoi s'attendre sur ce premier match.

Comment gérer le statut de favori ?

Si les Espagnols pensent qu'on est favoris... C'est très gentil. La France, comme six ou sept autres nations, a l'ambition légitime de remporter ce titre. La route sera longue et difficile, mais le potentiel est de haut niveau. J'ai beaucoup de joueurs de grande qualité, mais pour qui ce sera la première compétition. Je ne considère pas l'équipe de France plus forte que les autres, mais le grand favori est l'Espagne.

Comment faire d'Ousmane Dembélé le même joueur qu'au PSG ?

Il a eu beaucoup de blessures. En club, il joue tous les trois ou quatre jours. Le Ballon d'Or le met en lumière. Ousmane est très concerné, concentré. Il veut être très bon, être décisif, comme régulièrement avec le PSG. Sa dernière saison a été marquée par des petits problèmes physiques. On lui a laissé le temps - comme les autres finalistes de la Ligue des Champions - de pouvoir évacuer. Avec un Ousmane au meilleur de son niveau, ce sera un plus pour l'équipe de France.

Comment ne pas passer à travers demain ?

C'est notre premier rendez-vous, on le sait depuis le tirage. On est à J-1. On sait à quoi s'attendre. Eux aussi, ce sera un rapport de force. Chacun se prépare avec ses qualités pour remporter le match. On a des joueurs qui peuvent se relâcher, d'autres qui peuvent se crisper. L'idéal c'est d'être concentré et décontracté. Ca dépend aussi de ce que fera l'adversaire. Nos idées sont claires. On fera tout comme d'habitude pour que le bilan soit positif.