Sénégal: Abdoul Madjib Guèye nommé Premier président de la Cour des Comptes

Dakar — Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé, mardi, Abdoul Madjib Guèye, Premier président de la Cour des Comptes, en remplacement de Mamadou FAYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite, a -t-on appris de source officielle.

"Par décret n° 2026-1177 du 16 juin 2026, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président du Conseil Supérieur de la Cour des Comptes, a nommé Monsieur Abdoul Madjib GUEYE, Premier Président de la Cour des Comptes, en remplacement de Monsieur Mamadou FAYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite", peut-on lire dans un communiqué signé par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba.

Conseiller Maître de classe exceptionnelle, il a été jusqu'à sa nomination rendue publique, mardi, président de la Chambre des Entreprises publiques, renseigne la même source.