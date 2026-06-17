Sénégal: Koumpentoum - Saisie record de cocaïne d'une contrevaleur de plus de 58 milliards de FCFA

16 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Brigade mobile des Douanes de Koumpentoum, dans la région de Tambacounda (est), annonce avoir saisi 970,6 kilogrammes de cocaïne, une prise qualifiée de "record" dont la contrevaleur est estimée à près de 60 milliards de FCFA.

Dans un communiqué transmis à l'APS, la division de la communication et des relations publiques de la direction générale des Douanes précise que les agents ont intercepté, lundi vers 8 heures, à Ida Mouride, sur l'axe Koumpentoum-Koungheul, un camion en provenance d'un pays limitrophe transportant 844 plaquettes de cocaïne.

"La drogue a été dissimulée dans une cachette soigneusement aménagée dans un camion en provenance d'un pays limitrophe. Ce camion transportait une grosse quantité de "Madd" qui, visiblement, servait de moyen de dissimulation pour tromper la vigilance des agents", indique la même source.

Elle note que les analyses effectuées par le Laboratoire national de la Police technique et scientifique ont confirmé qu'il s'agit de cocaïne pure, dont la contrevaleur est estimée à 58 milliards 236 millions de francs CFA.

L'enquête se poursuit, informe le communiqué de la direction générale des Douanes.

Lire l'article original sur APS.

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