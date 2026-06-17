Sénégal: Des enfants talibés formés à l'usage du numérique pour développer leur créativité

Dakar — La Génération Saalih, une structure oeuvrant dans l'encadrement et l'accompagnement des jeunes et des femmes en situations de vulnérabilité, annonce avoir lancé des séries de formation sur le numérique et l'intelligence artificielle destinées aux apprenants des écoles coraniques (talibés) et aux jeunes de la région de Louga (nord).

"À l'heure où les technologies numériques transforment profondément notre manière d'apprendre, de travailler et d'entreprendre, il est essentiel que chaque jeune puisse accéder aux compétences qui façonnent le monde de demain", a expliqué à l'APS son responsable moral, Fallou Niang.

Selon lui, cette formation gratuite offre aux participants l'opportunité de "découvrir les outils de l'intelligence artificielle, de développer leur créativité, de renforcer leurs compétences numériques et d'explorer de nouvelles perspectives d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat".

À travers cette initiative, il dit marquer son engagement en faveur de l'inclusion numérique et de l'autonomisation des talibés, "en leur donnant les moyens de devenir des acteurs du changement et du développement de leurs communautés".

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"Aujourd'hui, former les talibés au numérique et à l'intelligence artificielle, c'est leur ouvrir les portes des opportunités de demain", a encore fait valoir le directeur du Xidma Center de Louga.

Il souligne que ces initiatives s'inscrivent dans une vision plus large de transformation sociale, "où chaque jeune Sénégalais peut avoir accès à des opportunités égales pour réussir et contribuer au développement du pays".