Sénégal: Le ministre de l'Intérieur invite au respect des normes de construction

16 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — L'effondrement d'un bâtiment à Saint Louis et ayant fait cinq morts dans la la nuit de dimanche à lundi, devrait constituer un catalyseur pour pousser les populations à davantage plus de respect aux normes de construction et de contrôle, a insisté le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé.

"Au-delà de l'émotion, cet incident nous interpelle collectivement sur notre capacité à mieux accepter et à faire accepter les contrôles aux populations", a-t-il lancé en marge d'une visite sur les lieux du drame, à Saint Louis.

Il a appelé à ce que que les conditions de sécurité, de contrôle des normes et de suivi des constructions puissent mieux s'organiser, mieux se faire dans une approche préventive pour essayer d'éviter ce type d'incident.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a par ailleurs instruit le gouverneur de la région de Saint-Louis et l'ensemble des autorités administratives, en rapport avec les services compétents, de procéder au recensement de tous les bâtiments menaçant ruine.

Mouhamadou Makhtar Cissé a également indiqué que l'autorité judiciaire a été saisie pour une enquête plus approfondie sur les causes réelles de cet accident.

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