Sénégal: Kolda - 17 608 candidats dont 9 470 filles inscrits au CFEE (IA)

Kolda — La région de Kolda (sud) présente 17 608 candidats à l'examen du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE), dont 9 470 filles, soit 53,78 %, a appris l'APS de l'inspecteur Aliou Touré, secrétaire général de l'inspection d'académie.

"Comparativement à la session de 2025, où l'académie comptait 17 222 candidats répartis dans 140 centres, les effectifs connaissent une légère hausse de 386 candidats", a déclaré M. Touré.

Pour absorber cette demande croissante, un centre d'examen supplémentaire a été ouvert cette année, portant le total régional à 141 centres.

L'IEF de Kolda arrive en tête avec 7 705 candidats répartis dans 60 centres, suivie de l'IEF de Vélingara avec 7 275 candidats pour 56 centres. Le département de Médina Yoro Foulah occupe la troisième place avec 2 628 candidats qui vont composer dans 25 centres d'examen.

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La tendance à la féminisation des effectifs se consolide de manière remarquable dans la région de Kolda.

Les filles demeurent majoritaires avec 9 470 candidates, soit 53,78 % de l'effectif total académique.

Selon les autorités scolaires, cette dynamique confirme la progression continue de la scolarisation ainsi que le maintien des filles dans le cycle élémentaire observé ces dernières années en Haute-Casamance.

Sur le plan organisationnel, les épreuves mobiliseront un important dispositif d'encadrement.

"Toutes les dispositions administratives, pédagogiques et sécuritaires ont été rigoureusement prises pour garantir un déroulement optimal de l'examen sur l'ensemble du territoire régional", a rassuré l'inspecteur Touré.

Fidèle à une tradition de coopération sous-régionale bien ancrée, l'académie de Kolda devra également gérer la participation de candidats provenant de l'École sénégalaise de la Guinée Bissau, venus composer dans la région.

Ces épreuves de la session 2026 constituent un test majeur pour le système éducatif local, qui continue d'investir pour l'amélioration des performances scolaires et la réduction des disparités territoriales et de genre.

Plus de 306 mille élèves du CM2 dont près de 57% de filles vont plancher sur les épreuves de l'examen du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) prévu mercredi et jeudi sur toute l'étendue du territoire national ainsi qu'en Gambie, a annoncé, mardi, le directeur des Examens et Concours.