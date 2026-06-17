Sénégal: Les collectivités territoriales invitées à créer des lignes budgétaires sensibles à la protection des enfants

Matam — La ministre de la Famille, des solidarités et de l'action sociale Marie Angélique Mame Sélbé Diouf, a invité, mardi les collectivités territoriales à créer des lignes sensibles à la protection des enfants dans leur budget.

"Je voudrai ici adresser un message particulier aux collectivités territoriales en saisissant cette occasion pour vous lancer un appel. Un développement durable et communautaire ne peut pas se concevoir sans une prise en compte effective des besoins spécifiques des enfants. Je vous exhorte à créer des lignes sensibles à leur protection dans vos budgets", a-t-elle dit.

Elle intervenait à l'occasion de la cérémonie de lancement de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin de chaque année en souvenir du massacre des élèves et étudiants Soweto en 1976, en Afrique du Sud, sous apartheid.

"Garantir l'accès universel à l'eau, l'assainissement et l'hygiène pour chaque enfant", est le thème de cette édition dont la cérémonie de lancement a eu lieu à Matam.

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Des spectacles liés au thème ont rythmé la cérémonie, qui a enregistré la présence des autorités administratives, des élus locaux de la région et de plusieurs enfants venus de différentes écoles maternelles de Matam.

La région de Matam a été choisie pour accueillir la cérémonie de lancement de 37ème édition de cette journée compte tenu de sa résilience, de sa solidarité et de son engagement communautaire a expliqué la ministre de la Famille, des solidarités et de l'action sociale.

Selon Marie Angélique Mame Sélbé Diouf, "investir dans l'enfant, c'est investir dans l'avenir (...)", en ce sens qu'ils constituent "des acteurs du changement".

"Nous ne bâtirons un Sénégal souverain, juste et prospère que si nos enfants vivent pleinement épanouis et expriment leur potentiel", a-t-elle poursuivi.

Elle a indiqué que "le président de la République reste très attaché au développement d'une politique de l'enfance en harmonie avec nos aspirations".